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کارگران پشت در ماندند؛

خودداری کارفرمای شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر از بازگشت به کار ۸ کارگر اخراجی

خودداری کارفرمای شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر از بازگشت به کار ۸ کارگر اخراجی
کد خبر : 1821566
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با صدور رای بازگشت به کار برای ۸ نفر از کارگران تعدیل شده شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر، مدیر عامل شرکت مذکور از اجرای احکام صادر شده خودداری می‌کند.

منابع خبری ایلنا با اعلام این خبر افزودند: به صورت مشخص، شمار کارگران اخراجی شرکت پایانه و مخازن ماهشهر ۸ نفر است که در ۳۱ خرداد ماه،  پس از یک دوره پیگیری مطالبات صنفی با اتمام مدت قراردادشان و با میانگین ۱۵ سال سابقه کار، اخراج شده بودند. 

به گفته کارگران، از قرار معلوم ۸ نفر از همکاران اخراجی حدود دو ماه پیش، پس از دریافت خبر اخراج خود شکایتی را در اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مطرح کردند و خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات مزدی خودشدند.

برپایه این گزارش، مرجع رسیدگی کننده به این شکایت در اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (هیات حل اختلاف) با این استدلال که «ماهیت کار کارگران شرکت پایانه و مخازن دائمی است» اخراج آن‌ها را نپذیرفته و برای آن‌ها رای بازگشت به کار صادر کرده است. 

این کارگران با بیان اینکه مدیریت شرکت پایانه و مخازن ماهشهر از به کارگیری مجدد کارگران تعدیل شده خودداری می‌کند؛ افزودند: علاوه بر آن، طبق احکام صادره، کارفرما مکلف است معوقات حقوقی و بیمه‌ای کارگران را پرداخت کند اما اعتنایی به این موضوع ندارد. 

در همین رابطه، یکی از کارگران اخراجی به ایلنا گفت: چند وقت پیش، نامه‌های بازگشت به کارمان را به شرکت پایانه و مخازن بندر امام بردیم اما حراست می‌گوید مدیریت با بازگشت به کارمان موافقت نمی‌کند. 

او گفت: پس از اعتراض‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز ۸ کارگر تعدیلی از بازگشت به محل کار خود محروم مانده‌اند؛ این در حالی است که یکی از کارگران اخراجی، نماینده صنفی و قانونی کارگران قراردادی شرکت پایانه و مخازن است.

به گفته وی؛ بسیاری از این نیروها بین ۱۷ تا ۲۰ سال سابقه کار در این مجموعه دارند و ادامه این وضعیت، علاوه بر قطع دستمزد، سابقه بیمه و روند بازنشستگی آنان را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است. 

این کارگر به نیابت از همکاران خود، خواستار ورود نهادهای مسئول برای اجرای مصوبات قانونی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شده‌اند.

 

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