عیادت مقامات از «حسین قزاقی» کارگر مصدوم حادثه تروریستی شهرک صنعتی محمودآباد قم

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این دیدار که با حضور تعدادی دیگر از مسئولان استانداری انجام شد، وضعیت «حسین قزاقی»؛ یکی از کارگران مصدومی که حین کار در یکی از واحد‌های تولید مصالح ساختمانی واقع در شهرک صنعتی محمودآباد قم بر اثر حمله تروریستی رژیم صهیونی آمریکایی دچار سانحه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

حسین قزاقی اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۴) به همراه شمار دیگری از کارگران یک واحد تولید مصالح ساختمانی واقع در شهرک صنعتی محمودآباد قم حین کار مورد حمله تروریستی رژیم صهیونی آمریکایی قرار گرفتند که در پی آن، ۶ نفر از کارگران به شهادت رسیدند و ۸ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت و جانبازی شدند.

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