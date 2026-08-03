مهاجران در مالزی آموزش میبینند/ طرحی برای حمایت از زنان کارگرِ دور از خانه
مالزی با ۲ میلیون کارگر مهاجر در بخشهای کلیدی اقتصاد، از جمله کارگران مهاجر زن در بخش مراقبتهای بهداشتی، در حال سرمایهگذاری بر روی توافقنامههایی است که نحوه استخدام، اشتغال و حمایت از کارگران مهاجر را اصلاح میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار، مالزی در اقدامی تفاهمنامههایی در حوزه آموزش نیروی کار مهاجر و توانمندسازی کارگران تنظیم کرده است.
این آموزشها که با حمایت اتحادیه اروپا از طریق پروژه «PROTECT» ارائه میشود، برای تحقق استانداردهای بینالمللی کار و هدایت روند جهانی توسعه حمایت از کارگران مهاجر، (از جمله کارگران زن) پیشنهاد شده است.
مالزی با ۲ میلیون کارگر مهاجر در بخشهای کلیدی اقتصاد، از جمله کارگران مهاجر زن در بخش مراقبتهای بهداشتی، در حال سرمایهگذاری بر روی توافقنامههایی است که نحوه استخدام، اشتغال و حمایت از کارگران مهاجر را اصلاح میکند.
برای حمایت از این تلاشها، سازمان جهانی کار با همکاری وزارت منابع انسانی مالزی و با حمایت اتحادیه اروپا از طریق پروژه PROTECT، این هفته یک دوره آموزشی دو روزه برای مقامات دولتی مالزی در مورد مذاکره در مورد توافقنامههای دوجانبه مهاجرت نیروی کار (BLMA) برگزار کرد.
این دوره آموزشی که در هفته گذشته در کوالالامپور برگزار شد، نمایندگانی از بخشهای بینالمللی و سیاستگذاری وزارت منابع انسانی، دفتر مشاور حقوقی، ادارات کار مالزی، سازمان تأمین اجتماعی مالزی (PERKESO)، اداره مهاجرت و بخش امور مهاجرت وزارت امور داخلی، بخشهای کنسولی و دوجانبه وزارت امور خارجه را گرد هم آورد.
تخمین زده میشود که ۲۳.۶ میلیون نفر از آسیای جنوب شرقی در خارج از کشورهای مبدا خود زندگی میکنند، از جمله حدود ۷ میلیون نفر که در داخل منطقه آسهآن (جنوب شرق آسیا) مهاجرت میکنند. از آنجایی که بیشتر این جابجایی نیروی کار موقت است، توافقنامههای دوجانبه مهاجرت نیروی کار به ابزاری کلیدی برای مدیریت مهاجرت به روشی منظم و سودمند برای هر دو طرف تبدیل شدهاند.
این آموزشها شامل بحثهایی درباره تحقق کار شایسته و کاهش آسیبپذیری برای زنان و کودکان در فرآیند مهاجرت ارائه شده است. این طرح شامل توافقنامهای غیرآموزشی نیز میشود که طی آن مقررات استخدام تقویت شده و رویکردهای رفع تبعیض جنسیتی و مبتنی بر حقوق مدنی را توسعه میدهد.