توسط مجلس صورت گرفت:
انتخاب وزارت کار به عنوان دستگاههای برتر در تحقق برنامه هفتم
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط کارگروه مجلس در بحث برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از پنج دستگاه برتر در اجرای این برنامه شناخته شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش نظارتی قرائتشده در صحن مجلس شورای اسلامی در سال اول اجرای برنامه هفتم (۱۴۰۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از پنج دستگاهی که بیشترین تحقق عملکرد برنامه را داشتهاند معرفی شد. این مسئله در جلسه کارگروه تلفیق برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفت و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه بر ضرورت رعایت دقت در تدوین گزارشها و ارسال به موقع آن توسط همه سازمانهای تابعه و معاونتها تأکید کرد. بر اساس اعلام سیدجواد رضوی، تمامی دستگاههای تابعه تا روز شنبه دهم مردادماه فرصت دارند تا آخرین نسخه گزارش عملکرد خود را بر اساس فرمتهای ابلاغی به مرکز برنامهریزی وزارتخانه ارائه کنند.
جلسه کارگروه تلفیق برنامه هفتم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف بررسی گزارشهای عملکرد سالانه و آمادگی برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه و مجلس، با حضور ناظرین اجرای سازمان برنامه و بودجه و ناظر مالی وزارت اقتصاد و دارایی و مدیران و دبیران کارگروههای تخصصی بخشهای مرتبط وزارتخانه و سازمانهای تابعه برگزار شد.
این جلسه به ریاست سیدجواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه برگزار شد. در این نشست، با توجه به لزوم ارائه گزارش عملکرد برنامه هفتم در سال دوم به سازمان برنامه و سپس به مجلس شورای اسلامی، ارزیابی اولیه از گزارشهای احکام قانون برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با اشاره به محدودیت زمانی اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر ضرورت رعایت دقت در تدوین گزارشها و ارسال به موقع آن توسط همه سازمانهای تابعه و معاونتها تأکید کرد.
بر اساس اعلام وی، تمامی دستگاههای تابعه تا روز شنبه دهم مردادماه فرصت دارند تا آخرین نسخه گزارش عملکرد خود را بر اساس فرمتهای ابلاغی به مرکز برنامهریزی وزارتخانه ارائه نمایند.
رضوی با اشاره به الزام ثبت اطلاعات عملکردی از طریق سامانه نظارت متمرکز، بر اهمیت دقت در تکمیل اطلاعات و رعایت مهلتهای تعیینشده تأکید نمود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه تلفیق و کارگروههای تخصصی و همچنین شبکهسازی مدیران و کارشناسان مرتبط، نقش مؤثری در اجرای برنامهها و پایش اقدامات داشته است.
گفتنی است در سال اول اجرای برنامه هفتم (۱۴۰۴)، وزارت کار در گزارش نظارتی قرائت شده در صحن مجلس، به عنوان یکی از پنج دستگاه برتر با بیشترین تحقق عملکرد برنامه معرفی گردید. این موفقیت، نشاندهنده عزم و اراده جدی وزارتخانه در اجرای دقیق تکالیف قانونی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.
معاون توسعه مدیریت و منابع در ادامه با اشاره به اهمیت تشکیل شبکه مدیران و کارشناسان مرتبط، آن را عاملی مؤثر در اجرای برنامهها و رصد و پایش مستمر اقدامات دانست.
به گفته وی، این ساختار سازمانی توانسته است ضمن تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمینههای لازم برای بررسی کارشناسی گزارشات را فراهم آورد.
گفتنی است کارگروه تلفیق برنامه هفتم به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع، بهصورت مستمر و با هدف پیگیری، رصد و نظارت بر انجام امور برنامهای تشکیل جلسه میدهد. پنجمین جلسه این کارگروه در سال ۱۴۰۵ نیز در هفته دوم مردادماه برگزار شد که نشاندهنده عزم جدی وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف و برنامههای پیشبینیشده است.