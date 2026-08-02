اعتراض جوانان بومی مقابل پالایشگاه لیشتر/ روند جذب را شفافسازی کنید
جمعی از جوانان جویای کار منطقه بویراحمد گرمسیر، شنبه ۱۰ مردادماه، با حضور مقابل محل پروژه پالایشگاه لیشتر و در ادامه با مراجعه به فرمانداری گچساران، خواستار رسیدگی به وضعیت اشتغال و نحوه جذب نیرو در این پروژه صنعتی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این جوانان بومی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در استخدام و شفافیت در فرآیند جذب نیرو، نسبت به رویههای موجود انتقاد کردند و خواستار پایان دادن به تبعیض در اولویتبندی اشتغال برای نیروهای بومی منطقه شدند.
حاضران در این تجمع صنفی، با اشاره به تحمل سختیها و آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی در این منطقه، بر حق قانونی و عرفی خود برای برخورداری از فرصتهای شغلی تأکید کردند. آنها از مسئولان محلی و متولیان پروژه خواستند تا با بازنگری در سیاستهای استخدامی، زمینه را برای بهرهگیری از توان نیروهای متخصص بومی فراهم کنند.
مطالبهگران در پایان تأکید کردند که پیگیریهای صنفی و قانونی آنها برای ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان منطقه، تا حصول نتیجه و رفع تبعیضهای موجود ادامه خواهد داشت.