جزئیات جدید از حادثه دلیجان/ دو کارگر بر اثر انفجار لاستیک دامپتراک جان باختند

یک منبع کارگری در معدن مس محمد آباد، با بیان اینکه در حادثه دیروز، دو کارگر مشغول آپارات لاستیک یک دستگاه دامپتراک بودند که ناگهان لاستیک دچار انفجار می‌شود؛ در تشریح جزئیات حادثه به ایلنا گفت: این حادثه برای دو نفر از همکاران به نام‌های «هادی رحیمی» (آهنگر) اهل اصفهان و «محمد امیدی» اهل خمین با چندین سال سابقه کار رخ داده است.

او با بیان اینکه ایمنی در معدن مس محمد آباد به درستی رعایت نمی‌شود، در تکمیل گفته‌های خود در خصوص علت وقوع این حادثه گفت: متأسفانه آمار حوادث کار در معدن مس محمدآباد بالاست و فقدان نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های دقیق توسط نهادهای مرتبط، ضریب خطر را برای کارگران افزایش داده است. حدود یک ماه پیش نیز «علی نظریان»، از دیگر کارگران این معدن، بر اثر حادثه واژگونی دامپتراک جان خود را از دست داده بود.

دامپتراک‌ها ماشین‌آلات سنگین معدنی هستند که برای جابه‌جایی مواد معدنی نظیر سنگ و خاک کاربرد دارند و به دلیل ماهیت پرخطر کار با این تجهیزات، رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی، بازرسی فنی دوره‌ای و آموزش تخصصی برای پیشگیری از حوادث مشابه امری ضروری است.

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