به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته، رئیس جمهور، مسعود پزشکیان به تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها واکنش نشان داد.

پزشکیان گفت: این واقعاً قابل قبول نیست، کاری کنید که اساتید بیش از این ناراضی نشوند.

«اسدزاده» بازنشسته کارگری ساکن کرج در انتقاد از سوگیری‌های رئیس جمهور گفت: چطور نارضایتی اساتید دانشگاه برای بالاترین مقام اجرایی کشور مهم است اما اعتراض و نارضایتیِ ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته کم‌درآمد که پنج ماه است در انتظار پرداخت معوقات خود هستند، اهمیتی ندارد؟

او افزود: چرا رئیس جمهور دستور پرداخت معوقات بازنشستگان کارگری را نمی‌دهد؟ اگر تامین اجتماعی اعتبار ندارد، دولت باید منابع کافی در اختیار این صندوق قرار دهد تا معوقات بازنشستگان پرداخت شود. لااقل بخشی از دیون انباشته‌ی تامین اجتماعی را بپردازند.

به گفته‌ی اسدزاده، تبعیض در نگاه‌ها و سوگیری‌ها، طبقه‌ی کارگر شاغل و بازنشسته را دلسرد کرده است.

این بازنشسته ادامه داد: ما بازنشستگان تامین اجتماعی، سی سال برای آبادانی مملکت کار کرده‌ایم؛ موهای ما پای خطوط تولید سفید شده؛ حالا در زمان پیری برای دریافت حقوق قانونی خود باید ماه‌ها انتظار بکشیم؟

اسدزاده در پایان مطرح کرد: متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر است اما متاسفانه آنچه برای رئیس جمهور اهمیت دارد، زندگی اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست؛ چرا در این چند ماه، دستوری برای پرداخت حقوق قانونی ما صادر نشد؟!

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