انفجار معدن مس در دلیجان ۲ کارگر را به کام مرگ کشاند+ جزئیات

به گزارش ایلنا، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: انفجار معدن مس در روستای محمدآباد دلیجان طی عصر امروز شنبه ۲ کارگر را به کام مرگ کشاند.

بهروز ایران‌نژاد افزود: در این حادثه تلخ یکی از کارگران در دم جان خود را از دست داد و کارگر دوم که علائم حیاتی داشت به بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان منتقل شد که بر اثر شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ۳۴ پایگاه اورژانس شهری، ۴۸ پایگاه اورژانس جاده‌ای، ۲ پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد.

انتهای پیام/