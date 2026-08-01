در تماس با ایلنا مطرح شد؛
پیگیری کارگران شهرداری شریفآباد برای حذف پیمانکاران/ با تهدید اخراج زندگی میکنیم
جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری شریفآباد در شهرستان ورامین، شامل نیروهای بخش خدمات شهری و فضای سبز، نسبت به شرایط ناپایدار شغلی و شکاف مزدی ابراز نگرانی کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی خود شدند.
این کارگران با سوابق کاری ۸ تا ۱۰ سال، در گفتگو با ایلنا تصریح کردند که فقدان قرارداد مستقیم با شهرداری، آنان را در وضعیت آسیبپذیری قرار داده است.
به گفته این نیروها، علیرغم تلاش شبانهروزی برای نظافت و نگهداری شهر، هیچگونه حمایت مؤثری از آنها در شرایط سخت اقتصادی صورت نمیگیرد و تداوم حضور شرکتهای پیمانکاری، منجر به تفاوت فاحش در پرداختیها نسبت به نیروهای قرارداد مستقیم شهرداری شده است.
این کارگران با اشاره به تبعات تداوم این وضعیت گفتند: «جدا از دستمزدهای ناکافی، بزرگترین دغدغه ما فقدان ثبات شغلی است. ما به عنوان نیروهای شرکتی همواره با تهدید امنیت شغلی مواجه هستیم.»
بنابر اظهارات این نیروها، پیگیریهای اخیر برای دریافت بهموقع دستمزد، هزینههای سنگینی برای برخی از آنها به همراه داشته است؛ بهطوریکه کارفرمای شرکت پیمانکاری در واکنش به این مطالبات، سه نفر از کارگران را از محل کار خود اخراج کرده است.
کارگران شهرداری شریفآباد همچنین نسبت به اولویتبندیهای مالی در مجموعه مدیریت شهری انتقاد دارند و میگویند: «متأسفانه تخصیص بودجه بهگونهای است که کارگران شرکتی در انتهای زنجیره پرداخت قرار دارند و همواره با بهانههایی مانند شرایط ویژه، از پرداخت حقوق قانونی ما سر باز میزنند.»
این نیروها در پایان از شهردار و اعضای شورای شهر شریفآباد درخواست کردند با ورود فوری به این موضوع، در راستای حذف واسطهها و اجرای طرح مستقیمسازی قراردادها گام بردارند و نسبت به تسویه حساب معوقات مزدی و بازگشت به کار همکاران تعدیلی، اقدامات لازم را انجام دهند.