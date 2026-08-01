واریز مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز شد +جزئیات
صندوق بازنشستگی کشوری با تأمین اعتبار کامل حوالههای تأییدشدۀ بیمه دانا، روند واریز مطالبات درمانی و اجرای شفاف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست هماندیشی با رؤسا و نمایندگان کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش، از تأمین اعتبار حوالههای تأییدشده شرکت بیمه دانا و آغاز روند پرداخت آنها به بیمهشدگان خبر داد.
وی ارتقای کیفیت خدمات بیمهای و افزایش رضایتمندی بازنشستگان را از اولویتهای اصلی صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد و بر اجرای دقیق، شفاف و منصفانه قرارداد بیمۀ تکمیلی درمان تأکید داشت. ازوجی همچنین از ابلاغ شیوهنامه نظارت بر اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان بهصورت استانی خبر داد.
در این نشست، پیشنهادها و مطالبات نمایندگان کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش دربارۀ افزایش تسهیلات اعتباری و اجرای صحیح بیمۀ تکمیلی درمان در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.