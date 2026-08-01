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واریز مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز شد +جزئیات

واریز مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز شد +جزئیات
کد خبر : 1821002
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صندوق بازنشستگی کشوری با تأمین اعتبار کامل حواله‌های تأییدشدۀ بیمه دانا، روند واریز مطالبات درمانی و اجرای شفاف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست هم‌اندیشی با رؤسا و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش، از تأمین اعتبار حواله‌های تأییدشده شرکت بیمه دانا و آغاز روند پرداخت آن‌ها به بیمه‌شدگان خبر داد. 

وی ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای و افزایش رضایتمندی بازنشستگان را از اولویت‌های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد و بر اجرای دقیق، شفاف و منصفانه قرارداد بیمۀ تکمیلی درمان تأکید داشت. ازوجی همچنین از ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان به‌صورت استانی خبر داد. 

در این نشست، پیشنهادها و مطالبات نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش دربارۀ  افزایش تسهیلات اعتباری و اجرای صحیح بیمۀ تکمیلی درمان در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

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