واریز مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز شد +جزئیات

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست هم‌اندیشی با رؤسا و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش، از تأمین اعتبار حواله‌های تأییدشده شرکت بیمه دانا و آغاز روند پرداخت آن‌ها به بیمه‌شدگان خبر داد.

وی ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای و افزایش رضایتمندی بازنشستگان را از اولویت‌های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد و بر اجرای دقیق، شفاف و منصفانه قرارداد بیمۀ تکمیلی درمان تأکید داشت. ازوجی همچنین از ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان به‌صورت استانی خبر داد.

در این نشست، پیشنهادها و مطالبات نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش دربارۀ افزایش تسهیلات اعتباری و اجرای صحیح بیمۀ تکمیلی درمان در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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