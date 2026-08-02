کارگران خودروساز علیه اخراج/ طبقهی کارگر آلمان به خیابان آمدند
هزاران کارگر شرکت خودروساز آئودی روز جمعه در اعتراض به احتمال تعطیلی کارخانهها، که انتظار میرود موجب اخراج دهها هزار نفر شود، صدای خود را به گوش مدیران بخش خصوصی و مسئولان دولتی رساندند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، هزاران کارگر شرکت خودروسازی مشهور آئودی در آلمان، در اعتراض به احتمال تعدیل نیرو ناشی از تعطیلی کارخانه، اعتراض کردند.
منابع خبری میگویند: حدود ۶۰۰۰ نفر علیه تعطیلی یکی از بخشهای شرکت آئودی که میتواند به سایر بخشها سرایت یابد و باعث تعدیل گسترده نیرو در کل این شرکت شود، اعتراض کردند.
شرکت فولکس واگن به عنوان سهامدار اصلی این مجموعه گفته است که اگر راه جایگزینی پیدا نشود، کل مجموعه آئودی در آلمان ممکن است تعطیل شود. گفته شده این گروه خودروسازی به دنبال تعمیرات اساسی گسترده و اصلاح کامل محصولات برای احیای ثروت خود است.
این اعتراض در حالی صورت گرفت که رقیب اصلی آئودی و فولکس واگن (یعنی BMW)، هفته گذشته صدها نفر از کارکنان خود را به دلیل مازاد نیرو اخراج کرده است. این آخرین ضربه به اشتغال در صنعت خودروسازی آلمان بوده و موجبات ترس سایر کارگران صنایع خودروسازی این کشور را فراهم کرده است. هزینههای بالا، رقابت فزاینده چین با صنایع خودروسازی و تعرفههای آمریکا، موجب بحران در صنایع خودروسازی اروپا از ایتالیا و فرانسه تا آلمان و انگلیس شده است.
فرانک وجکو، کارگر شرکت آئودی، در اعتراض به تصمیم شرکت میگوید: «کارکنان خواهان شفافسازی هستند زیرا نگران آمدن به محل کار هستند. بسیاری از خانوادهها نیز نگران هستند.»
گفتنی است، سال گذشته، یکی از مدیران این شرکت اعلام کرده بود که مدیریت قصد دارد تا سال ۲۰۲۹، حدود ۷۵۰۰ فرصت شغلی را عمدتاً در بخش اداری و توسعه شرکت، حذف کند.