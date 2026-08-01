کارگران پیمانکاری «پتروشیمی مهر» بیکار نشدند

به گزارش ایلنا،خانه کارگر استان بوشهر در حمایت از تعیین تکلیف پتروشیمی مهر و واگذاری آن به پتروشیمی جم بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خدا

خانه کارگر استان بوشهر، ضمن حمایت از تعیین تکلیف نهایی وضعیت پتروشیمی مهر و واگذاری این مجموعه به پتروشیمی جم، این اقدام را گامی مهم در جهت پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی، تثبیت تولید، صیانت از اشتغال و حفظ حقوق کارگران این مجموعه می‌داند.

پس از سال‌ها اختلاف و کش‌وقوس حقوقی، ورود دستگاه‌های قضایی و نظارتی و پیگیری مسئولان ذی‌ربط، سرانجام پرونده پتروشیمی مهر به نقطه تعیین تکلیف رسیده است. از نگاه جامعه کارگری، مهم‌ترین دستاورد این تصمیم، حفظ اشتغال و جلوگیری از تضییع حقوق نیروی انسانی است؛ کارگرانی که طی سال‌های گذشته با وجود تمام مشکلات، در مسیر تولید و استمرار فعالیت این مجموعه ایستادگی کرده‌اند.

خانه کارگر استان بوشهر ضمن قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل توجه ویژه به وضعیت کارگران پتروشیمی مهر و پیگیری موضوع اشتغال آنان، از تصمیم و حمایت انجام‌شده برای جذب و ادامه همکاری تمامی نیروهای پتروشیمی مهر در مجموعه پتروشیمی جم تقدیر می‌کند.

همچنین لازم می‌دانیم از مدیرعامل پتروشیمی جم که در فرآیند تعیین تکلیف این پرونده، نگاه مسئولانه‌ای به موضوع اشتغال و آینده نیروی انسانی داشته و زمینه ادامه فعالیت و جذب نیروهای پتروشیمی مهر را فراهم کرده است، صمیمانه تشکر کنیم.

از دیدگاه خانه کارگر استان بوشهر، هیچ تصمیم اقتصادی و مدیریتی در صنعت نباید به قیمت از دست رفتن امنیت شغلی کارگران تمام شود. حفظ نیروی انسانی متخصص و باتجربه پتروشیمی مهر، علاوه بر یک مسئولیت اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار و ارتقای تولید در مجموعه پتروشیمی جم محسوب می‌شود.

ما معتقدیم پایان این اختلاف طولانی باید آغاز فصل جدیدی از ثبات، تولید، سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی باشد و انتظار داریم در ادامه این مسیر، حقوق، مزایا، سوابق و شأن حرفه‌ای کارکنان با جدیت مورد صیانت قرار گیرد.

خانه کارگر استان بوشهر ضمن اعلام حمایت از این تصمیم، از تمامی مسئولان، دستگاه‌های قضایی و نظارتی و مدیران شرکت پتروشیمی جم و استاندار بوشهر و شخص دکتر مدیری که برای حل این پرونده و حفظ اشتغال کارگران تلاش کردند، قدردانی می‌کند و امیدوار است این اقدام به الگویی برای حل سایر اختلافات و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی با محوریت تولید، اشتغال و منافع کارگران تبدیل شود.

خانه کارگر استان بوشهر

۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

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