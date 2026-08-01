حقوق کارکنان فروشگاه رفاه زنجان پرداخت نشد/ اوضاع معیشتی هر روز وخیمتر میشود
کارکنان فروشگاه رفاه زنجان، از تأخیر در پرداخت حقوق ماهانه خود خبر دادند و از وضعیت دشوار معیشتی در پی افزایش هزینههای زندگی گلایه کردند.
این کارکنان در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند: تنها بخش کوچکی از حقوق ماه خرداد را دریافت کردهایم و هنوز حقوق کامل تیر به دست ما نرسیده است.
این کارکنان با اشاره به مشکلات شدید اقتصادی افزودند که حداقل حقوقدر برابر هزینههای اساسی زندگی پاسخگو نیست و متاسفانه آن هم با تأخیر پرداخت میشود.
کارکنان فروشگاه رفاه زنجان، با اشاره به افزایش روزافزون قیمتها، تصریح کردند که وضعیت معیشتی کارگران هر روز وخیمتر میشود، اما دستمزدهای ناچیز آنها با تأخیرهای چند ماهه پرداخت میشود.
این کارگران همچنین به خروج خودخواسته برخی نیروها از این فروشگاه اشاره کردند و گفتند: بسیاری از همکاران ما به دلیل مشکلات موجود، محل کار خود را ترک کردهاند. اکثر این افراد در دریافت مطالبات معوقه و سنوات خود از کارفرما با مشکل مواجه هستند و حتی برخی از آنها، علیرغم ثبت شکایت در اداره کار، هنوز موفق به وصول مطالبات خود نشدهاند.