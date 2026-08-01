اعتصاب کادر درمان کنگو در اوج شیوع مرگبار ابولا

به گزارش خبرنگار ایلنا، عدم پرداخت دستمزدها و مزایای معوقۀ کادر درمان در جمهوری دموکراتیک کنگو، روند مقابله با دومین همه‌گیری بزرگ ابولا در تاریخ را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.

طبق تازه‌ترین آمار رسمی، شمار مبتلایان تأییدشدۀ ابولا تا پایان ماه ژوئیه به ۳ هزار و ۵۳۲ نفر و شمار جان‌باختگان به ۱ هزار و ۵۵۶ نفر رسیده است. مقام‌های بهداشتی و سازمان جهانی بهداشت، ضعف نظام پایش و کمبود امکانات تشخیصی را عامل احتمالی پنهان ماندن آمار واقعی مبتلایان و چندبرابری آن نسبت به ارقام رسمی می‌دانند.

بی‌توجهی به مطالبات معیشتی کادر درمان

در حالی استان «ایتوری» کانون اصلی شیوع این بیماری مرگبار به شمار می‌رود، پزشکان، پرستاران، نیروهای خدماتی، کارکنان آزمایشگاه‌ها و نیروهای پشتیبانی مراکز درمانی در اعتراض به‌ عدم پرداخت دو ماه پاداش و مزایای عملکرد، دست از کار کشیده‌اند. این زحمتکشان عرصه سلامت، حضور ایثارگرانه خود در خط مقدم مقابله با یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های جهان را یادآور شده و از امتناع دولت و نهادهای مسئول در پرداخت مطالبات مالی‌شان ابراز انزجار می‌کنند.

این اعتصاب صنفی، روند ارائه خدمات در برخی مراکز تخصصی درمان ابولا را مختل کرده و اقدامات کلیدی نظیر شناسایی بیماران، ردیابی افراد در تماس با مبتلایان و مراقبت از بیماران بستری را کند ساخته است. کارشناسان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای زیان‌بار هرگونه وقفه در فعالیت کادر درمان و احتمال افزایش سرعت گسترش بیماری و به‌خطر افتادن جان هزاران انسان هشدار می‌دهند.

اعتراض کارکنان درمانی کنگو از اوایل ماه ژوئیه و هم‌زمان با اوج‌گیری شمار مبتلایان آغاز شد. در مرحله نخست، کارکنان چند مرکز درمان ابولا در استان ایتوری نسبت به‌ عدم دریافت حقوق، مزایا و پاداش‌های معوقه دست به اعتراض زدند و سپس دامنۀ اعتصاب، پزشکان، پرستاران، کارکنان آزمایشگاه‌ها و نیروهای پشتیبانی را فراگرفت.

در این مدت، شیوع ابولا ابعادی کم‌سابقه یافت و پس از همه‌گیری غرب آفریقا در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، به دومین شیوع بزرگ ثبت‌شدۀ این بیماری در جهان تبدیل شد.

تحلیل‌گران تأکید می‌کنند تداوم مشکلات معیشتی کارکنان سلامت و عدم تأمین منابع مالی، علاوه بر نقض آشکار حقوق شغلی این گروه، توان نظام درمانی کنگو برای مهار بیماری را به‌شدت تضعیف کرده است.

خواسته اصلی؛ پایبندی دولت به پرداخت حقوق و پاداش‌ها

اتحادیه‌ها و نمایندگان صنف کارکنان درمانی، خواسته اصلی خود را نه افزایش دستمزد، بلکه واریز به موقع حقوق، مزایا و پاداش‌های وعده‌داده‌شده اعلام کرده‌اند. به گفته آنان، نیروهای مواجه با خطر روزمرۀ ابتلا به ابولا، نباید برای نقد کردن ابتدایی‌ترین حقوق شغلی خود ناچار به اعتصاب شوند.

در مقابل، مقام‌های دولت کنگو از آغاز روند پرداخت مطالبات کادر درمان از طریق سامانه‌های الکترونیکی و رایزنی با نمایندگان صنف برای بازگشت به کار خبر می‌دهند. با این وجود، گزارش‌های میدانی ازعدم دریافت مطالبات توسط بسیاری از کارکنان و تداوم اعتراض‌ها در برخی مراکز درمانی حکایت دارد.

چالش‌های ساختاری و کمبود شدید منابع

هم‌زمان کارشناسان بهداشت عمومی، کمبود منابع مالی، ناامنی ناشی از درگیری‌های مسلحانه در شرق کنگو، کمبود نیروی انسانی و نبود واکسن یا درمان تأییدشده برای سویۀ «بوندیبوگیو» ابولا را از عوامل اصلی پیچیده‌تر شدن کنترل این همه‌گیری می‌دانند.

سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا نیز مهار این همه‌گیری را نیازمند تخصیص منابع مالی بیشتر دانسته و بدون حمایت بین‌المللی و تقویت نظام سلامت کنگو، مهار بیماری را بسیار دشوار پیش‌بینی کرده‌اند.

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