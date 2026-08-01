یک نامه خطاب به رئیس جمهور/ از کارگران و کسبوکارها در برابر بحران برق حمایت کنید!
بازرس کانون شوراهای اسلامی استان تهران، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی مکرر جریان برق، خواستار شفافسازی علت این وضعیت و اتخاذ تدابیری برای حمایت از تولیدکنندگان و کارگران شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد مختاری، بازرس کانون شوراهای استان تهران، در پی بحران قطعی برق، طی نامهای خطاب به رئیسجمهور اعلام کرد که اختلال مکرر در شبکه برق به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها، کسبوکارها و تولیدکنندگان تبدیل شده است. وی تأکید کرد که خاموشیهای پیدرپی علاوه بر اختلال در زندگی روزمره، خسارات اقتصادی و روحی گستردهای را به جامعه وارد میکند.
مختاری با پرسش از علت اصلی این وضعیت، مدیریت بحران را در دو حوزه «ضعف مدیریت» یا «افزایش مصرف» مورد بررسی خواست و از مسئولان ارشد کشور درخواست کرد تا درباره اقدامات پیشبینی شده برای حمایت از شرکتهای صنعتی آسیبدیده، شفافسازی کنند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران افزود: «بسیاری از کارگران در شرکتهای صنعتی به دلیل قطعی برق یا با مرخصی اجباری مواجه میشوند و در بهترین شرایط نیز امکان دریافت اضافه کار را ندارند؛ در حالی که با توجه به شرایط کنونی، دریافتی ماهانه آنها برای گذران زندگی کفایت نمیکند.»
بازرس کانون شوراهای استان تهران، در پایان خواستار اطلاعرسانی دقیق زمانبندی قطعیها برای برنامهریزی بهتر شهروندان و اتخاذ تصمیمات فوری و مؤثر برای پایان دادن به این بحران شد.