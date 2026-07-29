مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد؛
تعامل سازنده میان دولت و مجلس و سازمان در رسیدگی به مسائل بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست با نمایندگان تشکلهای کارگری و بازنشستگی استان زنجان از تعامل سازنده و مثبت دولت و مجلس با سازمان برای رسیدگی به موضوعات بازنشستگان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در دیدار با بازنشستگان و تشکلهای کارگری و بازنشستگی استان زنجان که در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» برگزار شد، افزود: در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و 200 هزار نفر مستمری پرداخت میشود.
وی افزود: این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرریبگیران بیمه بیکاری است و از نظر تعداد، حدود سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوقهای بازنشستگی کشور است.
سالاری به تعامل مناسب با نمایندگان مجلس و دولت و رویکرد کارشناسی و مستدل اشاره و از همکاریهای آنان با سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین، نقش دولت و نمایندگان مجلس را در همراهی با سازمان جهت پیشبرد اهداف کلان حوزه تأمین اجتماعی مثبت ارزیابی و بر استمرار تعامل سازنده سازمان و ارکان دولت و مجلس تأکید کرد.
سالاری افزود: پیگیریهای موفق، با منطق و استدلال قوی صورت میگیرد و نکته مهم اینکه تمامی مطالبات مطرحشده در جلسات هماندیشی، فهرست شده و به صورت «کتابچه پاسخگویی» به نمایندگان ارائه خواهد شد.
وی در ادامه از برنامهریزی برای تسویه تمامی مطالبات شرکت بیمهگر بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان از طریق روشهای مختلف تأمین مالی، طبق توافق صورتگرفته خبر داد.
سالاری به همکاری بیسابقه دولت در پرداخت بدهیها (277 همت در قانون بودجه) اشاره کرد و افزود: این کار از طریق اوراق مالی صورت میگیرد و اولویت تخصیص این منابع، تسویه بدهی با مراکز درمانی و داروخانهها برای ارائه خدمات بهتر است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به برنامه عملیاتی و چشمانداز آینده 32 برنامه اصلاحی اشاره کرد و گفت: از این تعداد 20 مورد توسط خود سازمان اجرا شده، هفت مورد با آییننامههای دولتی محقق شده و 12 مورد نیازمند مصوبات مجلس است.
وی به پروژههای عمرانی و درمانی زنجان اشاره کرد و گفت: طبق برنامهریزیها، درمانگاه جدید خدابنده افتتاح و ارتقای هتلینگ بیمارستانهای ابهر و امام حسین(ع) زنجان صورت میگیرد.
سالاری در پایان به عملکرد قابل توجه و مناسب مدیران بیمه و درمان تأمین اجتماعی استان زنجان در اجرای طرح شایستهگزینی و انتصاب نیروهای شایسته در استان اشاره و از آنان تقدیر کرد.
نمایندگان تشکلهای کارگری و بازنشستگی استان زنجان نیز در این نشست، مسائل و موضوعات مربوطه را مطرح کردند.