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در مراسم یادبود در خانه کارگر مطرح شد؛

مرحوم عبادی هیچ‌گاه در مسیر تعارض با منافع جامعه کارگری حرکت نکرد/ معوقات بازنشستگان را بپردازید

مرحوم عبادی هیچ‌گاه در مسیر تعارض با منافع جامعه کارگری حرکت نکرد/ معوقات بازنشستگان را بپردازید
کد خبر : 1820171
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رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مراسم یادبود اسدالله عبادی، از نقش اثرگذار او در فعالیت‌های کارگری تجلیل کرد و خواستار پیگیری مطالبات معوق بازنشستگان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم یادبود مرحوم اسدالله عبادی، از پیشکسوتان جامعه کارگری و مسئول اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تهرانسر، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر غرب تهران، روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و جمعی از فعالان و پیشکسوتان کارگری در محل خانه کارگر مرکز برگزار شد.

در این مراسم، حسن صادقی با اشاره به نقش اثرگذار مرحوم عبادی در فعالیت‌های صنفی و تشکیلاتی جامعه کارگری، اظهار کرد: امروز احساس می‌کنم بازوی راست خود را در حوزه کار تشکیلاتی از دست داده‌ام. مرحوم عبادی برای من برادری عزیز، همراهی صمیمی و عنصری مؤثر در فعالیت‌های کارگری بود و فقدان او ضربه‌ای بزرگ بر پیکره تشکیلات کارگری است.

وی با بیان اینکه مرحوم عبادی انسانی تشکیلاتی، متخصص و آگاه به مسائل جنبش کارگری بود، افزود: هر زمان درباره مسائل کارگری با او گفت‌وگو می‌کردیم، گویی با یک کارشناس متخصص این حوزه سخن می‌گفتیم. او با تسلط، نگاه تخصصی و رویکردی مطالبه‌گرانه، مسائل کارگری را تحلیل می‌کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: مرحوم عبادی هیچ‌گاه در مسیر تعارض با منافع جامعه کارگری حرکت نکرد و همواره برای ایجاد وحدت، دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان و تقویت فعالیت‌های تشکیلاتی تلاش کرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور یکی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این مراسم، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان شد و گفت:

از جناب آقای دکتر فولادی، عضو محترم هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، درخواست داریم موضوع معوقات بازنشستگان را در هیئت‌مدیره سازمان مطرح و پیگیری کنند تا به هر شکل ممکن، بخشی از این مطالبات پرداخت شود.

وی افزود: امیدواریم با پرداخت دست‌کم دو ماه از معوقات بازنشستگان در ماه‌های پیش‌رو، بخشی از مشکلات معیشتی خانواده‌های کارگری و بازنشستگان کاهش یابد. این اقدام می‌تواند خدمتی ارزشمند به جامعه‌ای باشد که سال‌ها برای آبادانی کشور تلاش کرده است.

 

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