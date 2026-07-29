تجمع کارگران رسمی نفت در جنوب

کارگران رسمی نفت در حوزه عملیاتی پارس یک (عسلویه) و سکوهای دریایی نفت و گاز پارس، در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (هفتم مرداد) خبر دادند.

آن‌ها با بیان اینکه شرایط جنگی و گرمای طاقت‌فرسا به مشکلات قبلی افزوده شده و شرایط را سخت‌تر کرده، مطالبات خود را اینگونه عنوان کردند:

«حذف سقف حقوق در تمامی بخش‌های عملیاتی نفت، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی، اعمال و اثر بخشی آیتم ترمیم حقوق به کلیه مؤلفه‌های پرداخت، حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات کارگران، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح کف حقوق برای کارگران جدیدالاستخدام، مرجوع نمودن مالیاتهای کسر شده اضافی در سال‌های اخیر طبق قوانین موجود و اجرای کامل ماده ده قانون نفت».

گفتنی‌ست این کارگران سال گذشته نیز چندین اعتراض صنفی ترتیب داده بودند.

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