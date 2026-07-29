به گزارش ایلنا، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در مراسم گرامیداشت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مسئولیت اجتماعی را یکی از مأموریت‌های اساسی بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: در سال گذشته مجموع هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه شستا به حدود ۳۴۹ میلیارد تومان رسید که ۶۰ درصد آن به‌صورت متمرکز برای توسعه مهارت‌آموزی از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص یافت و ۴۰ درصد نیز در مناطق محل فعالیت شرکت‌ها هزینه شد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند نسبت به محیط پیرامون خود بی‌تفاوت باشند، افزود: همان‌گونه که در کشورهای توسعه‌یافته، بنگاه‌های اقتصادی موتور محرک توسعه هستند، شستا نیز ایفای نقش مؤثر در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور را از وظایف خود می‌داند.

سعیدی با اشاره به شتاب تحولات فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تصریح کرد: تغییرات فناورانه، اقتصاد، صنعت و شیوه زندگی را دگرگون کرده است و سازمان‌ها برای موفقیت در این محیط، ناگزیر از به‌روزرسانی مستمر قابلیت‌های سازمانی خود هستند. این قابلیت‌ها از دانش، مهارت، هماهنگی و ارتباطات شکل می‌گیرند و توسعه آن‌ها در نهایت به تحول اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

مدیرعامل شستا توسعه مهارت را مهم‌ترین عامل ارتقای بهره‌وری دانست و گفت: پیوند یادگیری با مهارت و دانش، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی کشور است. بر همین اساس، شستا در انتخاب مدیران و سرمایه انسانی، پنج مؤلفه دانش، مهارت، پاکدستی، هماهنگی و شجاعت را ملاک قرار داده و بر این باور است که «فرد درست، با مهارت درست، در جای درست» بیشترین ارزش را برای سازمان خلق می‌کند.

وی ادامه داد: با مهارت‌های گذشته نمی‌توان آینده را ساخت و سازمان‌هایی که قابلیت‌ها و مهارت‌های خود را متناسب با تحولات محیطی ارتقا ندهند، توان پاسخگویی به تغییرات را از دست خواهند داد.

به گفته سعیدی، فاصله میان سرعت پیشرفت فناوری در جهان و توانمندی‌های مهارتی کشور تنها از مسیر نوآوری، خلق دانش و توسعه مهارت‌های جدید جبران می‌شود و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این زمینه نقشی راهبردی بر عهده دارد.

سعیدی با تأکید بر اینکه مزیت رقابتی امروز بیش از هر زمان دیگری به توان باز افرینی مستمر قابلیت‌ها وابسته است، خاطرنشان کرد: مهارت‌های آینده باید دارای سه ویژگی مهم باشند. اولا آینده‌نگر باشند یعنی توانایی شناسایی مسیرهای نوظهور فناوری و مشاغل جدید را داشته باشند ثانیا قابلیت ساز باشند و فراتر از انتقال دانش موجود و معطوف به افزایش ظرفیت یادگیری باشد و ثالثا بتواند اکوسیستم پیرامون فناوری را متحول کند که در برگیرنده شبکه‌های همکاری نوآورانه و استانداردها و مقررات باشد.

مدیرعامل شستا در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت‌های آینده، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری، تقویت اقتصاد ملی و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد بود.

انتهای پیام/