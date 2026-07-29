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فرصت یک‌ماهه به بازنشستگان کشوری برای تغییر از طرح ۱ به طرح ۲ بیمه تکمیلی

فرصت یک‌ماهه به بازنشستگان کشوری برای تغییر از طرح ۱ به طرح ۲ بیمه تکمیلی
کد خبر : 1820055
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بازنشستگان کشوری یک ماه فرصت دارند که طرح بیمه تکمیلی خود را تغییر دهند.

به گزارش ایلنا، قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری با بیمه دی از اول خرداد آغاز شده است.

در این قرارداد، همه بیمه‌شدگان سال گذشته به صورت خودکار در طرح شماره یک قرار گرفته‌اند؛ اما صندوق بازنشستگی اعلام کرده است «اگر به پوشش‌های بیشتری نیاز دارید، می‌توانید طرح شماره دو را انتخاب کنید؛ طرحی که علاوه بر افزایش سقف تعهدات، هزینه‌های دارو و خدمات دندانپزشکی را نیز پوشش می‌دهد.»

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا تنها یک‌بار، نسبت به انتخاب طرح دوم یا انجام حذف و اضافه در رابطه با افراد تحت تکفل خود از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق اقدام کنند.

 

 

 

 

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