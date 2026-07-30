ادامه اعتراض کارگران و دانشجویان به قطع برق در لیبی/ مردم خشمگین شدند

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری ای. بی. سی، معترضان به قطع مداوم برق در لیبی که از هفته گذشته اعتراضات خود را آغاز کرده بودند، شبانه به دو مجتمع کلیدی نیروگاهی این کشور حمله کردند و خطوط گاز این نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را بستند.

در واکنش به این اقدام، مقامات بخش غربی لیبی (دولت وحدت ملی) هشدار دادند که این اقدام می‌تواند باعث خاموشی سراسری برق شود.

طی روزهای گذشته در طرابلس، پایتخت، و شهرهای مهم دیگر مثل سرت، زاویه، مصراته و سایر بخش‌های غربی لیبی چندین روز شاهد اعتراضات گسترده کارگران و دانشجویان معترض بود. آن‌ها خواستار خدمات بهتر برق هستند و خواستار استعفای نخست وزیر عبدالحمید جبه شده‌بودند.

همچنین در این اعتراضات، گروهی به مجتمع نفت و گاز شرکت برق در حدود ۹۰ کیلومتری غرب طرابلس حمله کردند. این شرکت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای هشدار داد که این اختلال می‌تواند باعث خاموشی کامل در چندین منطقه و در نهایت فروپاشی شبکه برق شود.

مجتمع «ملیته» یک تأمین‌کننده استراتژیک انرژی لیبی محسوب می‌شود. به گفته محمد بوناتی، پیمانکار بین‌المللی برق، گاز این مجتمع فشرده شده و از طریق یک خط لوله زیر دریا به سیسیل ایتالیا ارسال می‌شود.

به گفته بوناتی، مجتمع ملیتا روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز استاندارد به ایتالیا ارسال می‌کند. شرکت ملی نفت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بسته شدن خطوط لوله گاز، عملیات را مختل کرده و باعث کمبود شدید گاز و سوخت مورد نیاز برای فعالیت نیروگاه‌ها شده و تعدادی از ژنراتورها را از مدار خارج کرده است.

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