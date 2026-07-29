کارگران معدن و کلینکر سیمان خوزستان: حق جنگ را بپردازید/ انتقاد از تبعیض
جمعی از کارگران بخشهای معدن و کلینکر شرکت سیمان خوزستان، خواستار برقراری عدالت در پرداختها و واریز مزایای مربوط به «حق جنگ» برای تمامی پرسنل شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران این بخشها با اشاره به محرومیت خود از دریافت این مزایا، طی روزهای گذشته با تجمع در محدوده شرکت خواستار پاسخگویی مسئولان شرکت به مطالبات صنفی خود شده اند.
به گفته کارگران، در حالی که مزایای مربوط به دوران یا شرایط جنگی برای سایر کارکنان و نیروهای پیمانکاری شرکت سیمان خوزستان واریز شده است، اما کارگران شاغل در بخشهای معدن و کلینکر همچنان از دریافت آن محروم مانده اند.
این کارگران با تاکید بر اینکه بخش معدن و کلینکر از سختترین و حساسترین واحدهای تولیدی کارخانه به شمار میروند و بخش عمده بار تولید بر دوش کارگران این دو واحد است، خواستار رفع تبعیضهای موجود در پرداختها شدند.
کارگران معدن و کلینکر سیمان خوزستان انتظار دارند مسئولان شهرستان هفتکل و مدیران شرکت با ورود به این موضوع، هرچه سریعتر نسبت به پرداخت حق جنگ و ساماندهی مطالبات معوق آنان اقدام کنند.