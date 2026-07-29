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کارمندان پست آمریکا برای بقا دست به دامان کنگره شدند!

کارمندان پست آمریکا برای بقا دست به دامان کنگره شدند!
کد خبر : 1819947
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کارکنان خدمات پستی ملی در جنوب ایالت فلوریدا و سراسر ایالات متحده آمریکا اعتراضاتی را به سیاست‌های دولت در زمینه کوچک‌سازی صنعت پست در طول جاده‌ها برگزار کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری اتحادیه APWU، اتحادیه کارکنان خدمات پستی ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور خواست تا بودجه این سازمان را تأمین و از کارکنان آن در برابر آزارهای دولت و تضعیف امنیت شغلی آنان، محافظت کند. 

کارکنان خدمات پستی ملی در جنوب ایالت فلوریدا و سراسر ایالات متحده آمریکا صبح چهارشنبه اعتراضاتی را در طول جاده‌ها برگزار کردند و خواستار افزایش بودجه عمومی و حمایت‌های کنگره از خدمات پستی ایالات متحده شدند. 

کارکنان روز چهارشنبه را «روز ملی اقدام برای محافظت از دفاتر پستی» اعلام کرده و گرد هم آمدند تا پیام مستقیمی را به مقامات منتخب خود ارسال کنند؛ پیامی که در پلاکاردهای آن‌ها آمده بود: «از دفاتر پستی عمومی ما محافظت کنید و آن‌ها را تأمین مالی کنید.» 

این اعتراضات نگرانی‌های فزاینده در میان کارمندان پستی در مورد چالش‌های مالی سیستماتیک، کاهش خدمات و تلاش‌های بالقوه دولت مستقر در آمریکا برای خصوصی‌سازی ایجاد کرده است. 

دونالد ترامپ در چهارچوب طرح افزایش خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، بسیاری از بخش‌ها از جمله خدمات پست را تجمیع و در چهارچوب سیاست‌های او بسیاری از کارکنان بخش پست تعدیل نیرو شده و در نتیجه کارکنان باقی‌مانده با فشار کاری بیشتر و با امنیت شغلی پایین‌تر مشغول به کار هستند.

سازمان‌دهندگان اتحادیه کارکنان پست ملی آمریکا از کنگره خواستند تا طرح اصلاحات مالی جدی‌ای را تصویب کند که خدمات پستی را حفظ کرده و در عین حال اعتماد عمومی مردم به عملیات پستی را حفظ کند. 

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