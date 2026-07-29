سخاوت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مأموریت صندوق در صیانت از حقوق بازنشستگان و بازماندگان اظهار کرد: بر اساس اساسنامه، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نهادی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است؛ از این‌رو، تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری باید در چارچوب مأموریت قانونی صندوق و با تکیه بر شفافیت و نظارت مؤثر انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه اداره صندوق با الگوهای سنتی پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز و تعهدات بلندمدت نیست، تصریح کرد: پایش مستمر شاخص‌های «بازدهی، ریسک و نقدشوندگی» و حرکت به سمت مدیریت داده‌محور، برای حفظ توان مالی صندوق و افزایش تاب‌آوری در برابر محدودیت های اقتصادی، یک ضرورت راهبردی است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق، هدف مستقل نیست، افزود: سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مستقیماً در خدمت ایفای تعهدات مستمری، درمان و سایر خدمات رفاهی ذی‌نفعان قرار گیرد؛ به همین دلیل، ارزیابی مستمر عملکرد شرکت‌ها و دارایی‌ها و نیز ارتقای سازوکارهای کنترل و مدیریت ریسک در اولویت قرار دارد.

اسدی همچنین پیگیری و وصول مطالبات را یکی از ارکان انضباط مالی و صیانت از منابع صندوق برشمرد و گفت: وصول به‌موقع مطالبات و استیفای حقوق معوق، به تقویت جریان نقدینگی و استمرار ایفای تعهدات کمک می‌کند و در چارچوب تکالیف مقرر، با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتماد جامعه بازنشستگان، ارزشمندترین سرمایه صندوق است و این اعتماد با حکمرانی شفاف، تصمیم‌گیری مسئولانه و مدیریت حرفه‌ای منابع تقویت می‌شود؛ مسیری که هدف نهایی آن، پایداری بلندمدت صندوق و حفظ کرامت ذی‌نفعان است.

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