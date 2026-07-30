در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
دلایل اعتراض بازنشستگان مخابرات/ برای «درمان» چهار بار هزینه میکنیم
بازنشستگان مخابرات ایران برای سومین بار در سال جدید به صورت سراسری دست به اعتراض زدند. پیشتر این بازنشستگان بیش از ۱۰۰ تجمع برگزار کرده بودند و به عملکرد شرکت مخابرات و سهامدارانش معترض بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دوشنبه ۵ مردادماه، بازنشستگان مخابرات ایران برای سومین بار در سال جدید به دست به اعتراض زدند. پیشتر این بازنشستگان بیش از ۱۰۰ تجمع برگزار کرده بودند و به عملکرد شرکت مخابرات و سهامدارانش معترض بودند.
احمد عشینی، فعال بازنشسته مخابرات، در رابطه با مهمترین دلایل اعتراض بازنشستگان گفت: مخابرات مشکلات زیادی برای بازنشستگان ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی است؛ مخابرات اعلام کرده اگر بخواهیم از بیمه تکمیلی مخابرات استفاده کنیم، باید ابتدا عضو بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی خود باشیم؛ به این معنا که بازنشستگان کشوری باید تحت پوشش بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرند و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز ابتدا بیمه تکمیلی صندوق خود را تکمیل کنند.
وی افزود: این تصمیم چندین مشکل برای بازنشستگان ایجاد میکند. نخست اینکه بازنشستگان مجبور میشوند در چهار بخش مختلف هزینه پرداخت کنند؛ شامل بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی، بیمه تکمیلی مخابرات و بیمه اکمل. این موضوع ظلم آشکاری در حق بازنشستگان است.
وی ادامه داد: به نظر میرسد مخابرات با این اقدام قصد دارد مسئولیت خود را در قبال بازنشستگان کاهش دهد، زیرا بسیاری از بازنشستگان و خانوادههای آنان حاضر به پذیرش چنین شرایطی نیستند. در واقع، این سیاست موجب جدا شدن بازنشستگان از مجموعه مخابرات و ارجاع آنان به سازمانهای دیگر میشود که از نظر ما اقدامی ناعادلانه است.
این بازنشسته در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع متناسبسازی حقوق اشاره کرد و گفت: دومین مطالبه ما مربوط به اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان شرکتها و سازمانهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است. بر اساس مصوبه مجلس، حقوق بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حداقل حقوق شاغلان برسد. دو مرحله نخست این طرح در سالهای گذشته اجرا شد، اما اکنون برای مرحله سوم، صندوق بازنشستگی با هماهنگیهایی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده، قصد دارد فرمول اجرای متناسبسازی را تغییر دهد.
وی افزود: تغییر این فرمول، اجحاف بزرگی در حق بازنشستگان اصل ۴۴ مخابرات خواهد بود. تعداد ما حدود ۹ هزار نفر است و اجرای این تغییر، کاهش قابل توجه حقوق بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه به موضوع پرداخت مزایای رفاهی اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت امنا و آییننامه ۸۹، باید هر سال متناسب با حداقل حقوق، مبالغ مربوط به خواربار، مناسبتها و سایر مزایا به صورت ماهانه به بازنشستگان پرداخت شود. اما هیئتمدیره مخابرات این قانون را عملاً متوقف کرده و پرداختها را بر مبنای ارقام سال ۱۴۰۰ ثابت نگه داشته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، با وجود اینکه در سال ۱۴۰۵ قرار داریم، مبلغ پرداختی بابت خواربار و مناسبتها حدود یک میلیون و ۴۰ هزار تومان است؛ در حالی که این رقم باید حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. به همین دلیل، هر ماه خسارت و اجحاف قابل توجهی به بازنشستگان وارد میشود.
این بازنشسته همچنین با انتقاد از وضعیت بیمه درمانی گفت: مخابرات هر ماه مبالغ مربوط به بیمه خدمات درمانی، دندانپزشکی و بیمه تکمیلی را از حقوق بازنشستگان کسر میکند، اما این مبالغ به شرکت بیمهگر که در حال حاضر بیمه دانا است، پرداخت نمیشود.
وی افزود: به همین دلیل، بیمه دانا نیز به مراکز درمانی و خدماتی اعلام کرده است که به بازنشستگان مخابرات خدمات ارائه نکنند. همچنین هزینههایی که بازنشستگان برای درمان پرداخت کرده و اسناد آن را ارائه دادهاند، تاکنون از سوی بیمه بازپرداخت نشده است. این موارد از جمله مهمترین مشکلاتی است که در حال حاضر بازنشستگان با آن مواجه هستند.