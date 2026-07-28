به گزارش ایلنا، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و با هدف دعوت از پژوهشگران، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و متخصصان علاقه‌مند برای ارائه پیشنهادهای نوآورانه و کاربردی، اقدام به انتشار فراخوان در گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری کرده است.

مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ 1405/05/15 تمدید شده است.

ارسال از طریق آدرس ایمیل به نشانی: Farakhanepajoohesh@gmail.com بوده و هماهنگی از طریق شماره تماس: 88628377 خواهد بود.

همچنین فرم پروپوزال نیز در اطلاعیه این موسسه آمده است.

RFP های پژوهشی:

1- بررسی، تحلیل و آسیب شناسی وضع موجود و روابط تعاملی نظام های برنامه ریزی، بودجه ریزی، مالی، آمار و اطلاعات، نظارت و ارزیابی

2- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح بهره وری منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی

3- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و بهبود پرداخت به کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

4- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح چشم انداز تأمین اجتماعی نوین در سازمان تأمین اجتماعی

5- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح اجرای نظام انتصابات بر مبنای شایسته سالاری در سازمان تأمین اجتماعی.

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