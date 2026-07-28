فراخوان موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی برای مطالعه حکمرانی رفاه
فراخوان گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی درباره اولویتهای علمی این موسسه صادر شد.
به گزارش ایلنا، موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و با هدف دعوت از پژوهشگران، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و متخصصان علاقهمند برای ارائه پیشنهادهای نوآورانه و کاربردی، اقدام به انتشار فراخوان در گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری کرده است.
مهلت ارسال پروپوزال تا تاریخ 1405/05/15 تمدید شده است.
ارسال از طریق آدرس ایمیل به نشانی: Farakhanepajoohesh@gmail.com بوده و هماهنگی از طریق شماره تماس: 88628377 خواهد بود.
همچنین فرم پروپوزال نیز در اطلاعیه این موسسه آمده است.
RFP های پژوهشی:
1- بررسی، تحلیل و آسیب شناسی وضع موجود و روابط تعاملی نظام های برنامه ریزی، بودجه ریزی، مالی، آمار و اطلاعات، نظارت و ارزیابی
2- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح بهره وری منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی
3- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و بهبود پرداخت به کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
4- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح چشم انداز تأمین اجتماعی نوین در سازمان تأمین اجتماعی
5- مستندسازی اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای طرح اجرای نظام انتصابات بر مبنای شایسته سالاری در سازمان تأمین اجتماعی.