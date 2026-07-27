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مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ تا ۲۵ تیر تسویه شد

مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ تا ۲۵ تیر تسویه شد
کد خبر : 1819235
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معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسویه کامل مطالبات فروشگاه‌های متصل به درگاه کالابرگ تا ۲۵ تیرماه خبر داد و گفت: پرداخت‌های مربوط به تیرماه بدون مشکل در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره علت تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ در ماه‌های خرداد و تیر، اظهار کرد: کسری کوچکی در واریزی‌های خردادماه ایجاد شد که با یک هفته تأخیر پرداخت شد.

وی افزود: تا ۲۵ تیرماه، تمام مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ تسویه شده و واریزهای مربوط به تیرماه نیز بدون مشکل ادامه دارد.

 

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