جوانان بومی: جذب در «پالایشگاه گچساران» سهم دیگران شد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، جذب نیروهای بومی در پروژه در حال ساخت پالایشگاه گچساران، به یکی از مطالبات اصلی جوانان جویای کار در مناطق باشت، لیشتر و بویراحمد گرمسیر در استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده است.

اهالی این مناطق می‌گویند در حالی که بخش قابل توجهی از پیامدهای زیست محیطی و سختی‌های ناشی از اجرای این پروژه متوجه مردم منطقه است، انتظار می‌رود اولویت اشتغال در این مجموعه نیز به نیروهای بومی اختصاص یابد.

یکی از اهالی بومی منطقه با انتقاد از آنچه‌ عدم جذب نیروهای بومی در پروژه پالایشگاه گچساران عنوان می‌کند، گفت: گاهی گزارش‌هایی از جذب افراد غیربومی خارج از استان در پروژه ساخت پالایشگاه به گوش ما می‌رسد که این موضوع واکنش‌ها و نارضایتی‌هایی را در میان جوانان و مردم بومی به دنبال داشته است.

او افزود: بسیاری از جوانان این مناطق با وجود تخصص و تحصیلات، همچنان بیکار هستند و سال هاست در انتظار فرصت شغلی در همین مجموعه صنعتی به سر می‌برند.

این منبع محلی ادامه داد: مردم منطقه معتقدند در شرایطی که تمام سختی‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی سهم مردم منطقه است، نباید از اشتغال در این صنعت بزرگ بی‌نصیب بمانند.

وی با اشاره به تمرکز صنایع نفتی در شهرستان گچساران گفت: این پرسش برای مردم وجود دارد که چرا شهرستانی با این حجم از صنایع نفتی، همچنان با بیکاری جوانان بومی مواجه است.

او در پایان، خواستار تدوین و اجرای سازوکاری مشخص برای جذب نیروهای بومی شد و گفت: امیدواریم قانونی روشن برای الزام به جذب بومی‌ها تصویب شود و نظارت بر اجرای آن، به ویژه در بخش پیمانکاری، با جدیت بیشتری دنبال شود.

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