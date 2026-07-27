به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری الجزیره، از روز یکشنبه اعتراضات در طرابلس لیبی با افزایش خشم از قطعی برق آغاز شد.

معترضان شامل کارگران، دانشجویان و فعالان اجتماعی جاده‌ها را مسدود و مسیر مقابل وزارت امور خارجه لیبی در طرابلس (پایتخت) را بستند.

در اوج گرمای تابستان این کشور، کارزار اعتراضی علیه قطعی برق در لیبی به مناطق بیشتری گسترش یافته است.

جمعیت هزاران نفری روز یکشنبه در جاده ساحلی به سمت درب نیروگاه غرب طرابلس نیز حرکت کرده و به مسئولان بابت بی‌کفایتی اعتراض کرد.

ویدیوهای منتشر شده در اینترنت که توسط الجزیره، نشان می‌دهد که معترضان در ساعات اولیه روز دوشنبه لاستیک‌ها را آتش می‌زنند و جاده‌های اصلی را در جاهای دیگر پایتخت می‌بندند. این فیلم همچنین نشان می‌دهد که معترضان در حال تخلیه کامیونی پر از خاک در مقابل وزارت امور خارجه در منطقه ساتر تربا در طرابلس هستند تا آن را تعطیل کنند.

معترضان به رهبری دانشجویان لیبیایی، دفاتر اپراتور مخابرات دولتی لیبیانا را در منطقه سوق الجمعه نیز بستند و بنرهایی در انتقاد از نخست وزیر عبدالحمید دبیبه حمل کردند.

این جنبش خواستار پاسخگویی در مورد فساد ادعایی و انحلال نهادهای سیاسی موجود لیبی، از جمله دولت، مجلس نمایندگان، شورای دولتی و شورای ریاست جمهوری شد.

ناآرامی‌ها همچنین به شهر تاجورا، در شرق طرابلس، گسترش یافت، جایی که ویدئویی نشان داد سه معترض تابلویی را بر روی دفتر شهرداری نصب می‌کنند و آن را تعطیل اعلام می‌کنند.

سخنگویان این خیزش در تاجورا اعلام کردند که روز دوشنبه بستن کامل نهادهای دولتی را آغاز خواهد کرد و هم دولت وحدت و هم مجلس نمایندگان را رد می‌کند.

فقدان خدمات آب، برق، آموزش و بهداشت و همچنین رفاهیات اولیه، باعث شده تا با کلید خوردن قطع چند هفته‌ای برق در برخی مناطق، آتش اعتراضات گسترده‌تر شده و باوجود بی‌حقوقی کارگران لیبی، صفوف معترضان فشرده‌تر شود.

دولت وحدت ملی لیبی هنوز هیچ اظهار نظری در مورد اعتراضات نکرده است. قطعی برق در طرابلس و سایر مناطق به ۱۲ ساعت در روز رسیده است و باعث شده است که شرکت برق عمومی دولتی پس از دو سال ثبات نسبی شبکه، اقدامات کاهش بار را دوباره برقرار کند.

این قطعی‌ها، ناامیدی عمومی موجود از تورم، بی‌ثباتی ارز، کمبود سوخت و نقدینگی و بن‌بست سیاسی طولانی لیبی را تشدید کرده است.

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