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سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

جزئیات طرح «دوشنبه‌ها با مدیران تأمین اجتماعی»

جزئیات طرح «دوشنبه‌ها با مدیران تأمین اجتماعی»
کد خبر : 1819008
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سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با محوریت ارتباط مستقیم مدیران تأمین اجتماعی با مخاطبان سازمان، مدیرانی از ادارات‌کل وصول حق‌بیمه‌، منابع انسانی، مستمری‌ها و نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی پاسخگوی سئوالات مخاطبان تأمین اجتماعی خواهند بود.

به گزارش ایلنا، مدیران سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب طرح «دوشنبه‌ها با مدیران تأمین اجتماعی» روزهای دوشنبه هر هفته با حضور در مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، ضمن ارتباط مستقیم با مخاطبان سازمان، پاسخگوی سئوالات و موضوعات مطرح شده در حوزه‌های تخصصی مربوطه هستند.

توسعه و تعمیق ارتباط مستقیم مدیران با مخاطبان، ذینفعان و شرکای اجتماعی، ارتقای نظام پاسخگویی، تقویت شفافیت سازمانی و جلب و تحکیم اعتماد عمومی به‌منظور تحقق رویکرد مردم‌محور سازمان تأمین اجتماعی و تکریم مخاطبان، بخشی از مهم‌ترین اهداف طرح «دوشنبه‌ها با مدیران تأمین اجتماعی» عنوان شده است.

در اجرای طرح مذکور با محوریت ارتباط مستقیم مدیران تأمین اجتماعی با مخاطبان سازمان، مدیرانی از ادارات‌کل وصول حق‌بیمه‌، منابع انسانی، مستمری‌ها و نامنویسی و حساب‌های انفرادی پاسخگوی سئوالات مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.

در چارچوب این برنامه، مدیران اداره‌کل وصول حق‌بیمه ۵ مرداد، مدیران اداره‌کل منابع انسانی ۱۲ مرداد، مدیران اداره‌کل مستمری‌ها ۱۹ مرداد و مدیران اداره‌کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی ۲۶ مردادماه در محدوده ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل مرکز تماس ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین‌اجتماعی، به پرسش‌های مخاطبان و ذینفعان تأمین اجتماعی پاسخ خواهند داد.

گفتنی است مرکز تماس شبانه‌روزی ۱۴۲۰ و پورتال اینترنتی https://1420.tamin.ir سازمان تأمین‌اجتماعی، با هدف ارتباط مستقیم و آسان بین سازمان و مخاطبان و پیگیری درخواست‌ها و ارائه مشاوره‌های لازم به ذینفعان، فعالیت دارد. ثبت و پیگیری کلیه درخواست‌ها و مشکلات بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون نیاز به مراجعه و کاملاً غیرحضوری از طریق این درگاه قابل انجام است.

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