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صیانت از حقوق بازنشستگان کشوری با وصول مطالبات معوق

صیانت از حقوق بازنشستگان کشوری با وصول مطالبات معوق
کد خبر : 1819004
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علی جعفری شهرستانی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مجموعه اقدامات حقوقی انجام‌شده در گروه مالی صندوق بازنشستگی در یک سال گذشته، با تمرکز بر احیای پرونده‌های اجرایی، وصول مطالبات، فعال‌سازی آرای متروکه و بازطراحی سازوکارهای قراردادی، به صیانت از حقوق و منافع گروه مالی و بازنشستگان و بازگشت بخش قابل توجهی از دارایی‌های راکد به چرخه مالی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، مدیریت حقوقی این مجموعه طی یک سال گذشته با تمرکز بر ساماندهی و احیای پرونده‌های حقوقی و اجرایی، پیگیری وصول مطالبات، بازطراحی سازوکارهای قراردادی و تقویت فرآیندهای حقوقی، اقدامات مؤثری را در راستای صیانت از حقوق و منافع گروه مالی و بازنشستگان به انجام رسانده است. 

بر اساس این گزارش، بخشی از پرونده‌های سنواتی و متوقف‌شده با پیگیری‌های حقوقی مجدداً فعال و وارد فرآیند اجرا شده و با احیای ظرفیت‌های قانونی موجود، زمینه وصول مطالبات و بازگشت بخشی از دارایی‌های راکد به چرخه مالی فراهم شده است. 

همچنین با توجه به انجام بخش عمده اقدامات و پیگیری‌های حقوقی از ظرفیت‌های تخصصی و دانش حقوقی درون‌سازمانی و پرهیز از برون‌سپاری دعاوی، از تحمیل هزینه‌های متعارف مربوط به حق‌الوکاله و خدمات حقوقی نیز جلوگیری شده است. 

این اقدامات در مجموع، نقش مؤثری در استیفای حقوق و منافع گروه مالی و صیانت از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان داشته و ضمن کاهش هزینه‌های حقوقی، زمینه مدیریت مؤثرتر پرونده‌ها و تسریع در فرآیند وصول مطالبات را فراهم کرده است. 

گفتنی است، پروژه یک‌ساله مدیریت حقوقی گروه مالی از نظر حجم پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده، سرعت بازگشت پرونده‌ها به فرآیند اجرا و فعال‌سازی آرای متوقف و متروکه در سوابق این مجموعه، یکی از اقدامات کم‌سابقه در سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

 

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