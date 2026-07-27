به گزارش ایلنا، درپی ضرب‌الاجل صندوق بازنشستگی به بیمه دانا برای تسویه خسارت‌های درمانی کارشناسی شده بازنشستگان کشوری، از ساعتی پیش پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه تکمیلی دانا به حساب بازنشستگان آغاز شد.

به گزارش کانال خبری بازنشستگان، مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار شرکت بیمه دانا قرار گرفته است تا روند پرداخت خسارتهای درمانی بازنشستگان و تسویه مطالبات مراکز درمانی با سرعت بیشتری انجام شود.

گفتنی‌ست بازنشستگان کشوری مدت‌هاست در انتظار واریز مطالبات درمان خود هستند.

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