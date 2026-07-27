آخرین وضعیت دو کارگر مصدوم حادثه پمپ بنزین زابل/ یکی از کارگران با سوختگی بالا به مشهد منتقل شد

به گزارش ایلنا، براساس گزارش‌های منتشرشده، این حادثه روز پنجشنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۵ و حین انجام عملیات جوشکاری در داخل یکی از مخازن سوخت پمپ بنزین بنجار شهرستان زابل رخ داد که در جریان آن، دو کارگر دچار سوختگی شدید شدند.

در همین رابطه، منابع آگاه گفته‌اند عبدالستار حسین زهی، یکی از کارگران مصدوم این حادثه، با حدود ۴۰ درصد سوختگی همچنان در بخش سوختگی بیمارستان زابل بستری است و وضعیت جسمی او همچنان وخیم گزارش می‌شود.

بستگان این کارگر مصدوم با ابراز نگرانی از روند درمان او گفته اند: عبدالستار پدر و مادر ندارد و در این شرایط از حداقل حمایت خانوادگی نیز محروم است. به گفته آن‌ها، با وجود گذشت چند روز از حادثه، هنوز اقدام موثری برای حمایت از این کارگر و پیگیری روند درمان او صورت نگرفته است.

براساس این گزارش، خانواده این کارگر از بی‌توجهی کارفرما و برخی مسئولان نسبت به وضعیت درمانی او گلایه‌مند هستند و انتظار دارند مسئولان استانی و دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر برای رسیدگی به وضعیت درمانی و حمایت از وی وارد عمل شوند.

همچنین در این حادثه، مهدی شهرکی دیگر کارگر مصدوم، با حدود ۶۰ درصد سوختگی برای ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی مشهد منتقل شده است.

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