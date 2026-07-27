به گزارش خبرنگار ایلنا، برای خانواده آیت رضایی، حادثه ریزش معدن شن و ماسه شازند هنوز تمام نشده است. حدود ۷۷۰ روز از روزی که او زیر خروارها خاک و سنگ ماند، می‌گذرد، اما هنوز هیچ خبری از پیکر این کارگر نیست و این چشم انتظاری طولانی، به یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این حادثه تبدیل شده است.

حادثه ریزش معدن شن و ماسه شازند در استان مرکزی، ۲۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ رخ داد. در جریان این حادثه، ۴ کارگر زیر آوار گرفتار شدند که در روزهای ابتدایی، پیکر ۳ نفر از آنان از زیر توده‌های خاک و سنگ بیرون آورده شد، اما پیکر چهارمین کارگر، مرحوم آیت رضایی، تاکنون پیدا نشده است.

یک منبع کارگری در تشریح آخرین وضعیت این پرونده به ایلنا گفت: با گذشت حدود ۷۷۰ روز، هنوز هیچ نشانه‌ای از پیکر آیت رضایی به دست نیامده و خانواده او همچنان در انتظار خبری هستند که هرگز نرسیده است.

او افزود: آنچه بر تلخی این ماجرا افزوده، این است که به نظر می‌رسد موضوع جستجوی پیکر این کارگر به مرور از دستور کار خارج شده و دیگر پیگیری موثری از سوی مسئولان دیده نمی‌شود.

به گفته این منبع کارگری، در حالی که در مقاطعی از ادامه جستجو و بررسی محل حادثه سخن گفته می‌شد، در عمل مدت‌هاست خبری از عملیات موثر برای یافتن پیکر این کارگر نیست و معدن نیز به روال عادی فعالیت خود ادامه می‌دهد.

او ادامه داد: خانواده این کارگر در تمام این مدت، نه تنها داغدار از دست دادن عزیزشان بوده اند، بلکه با رنجی مضاعف ناشی از بی‌خبری و بلاتکلیفی هم مواجه شده اند. وقتی بعد از این همه روز هنوز هیچ اثری از پیکر او پیدا نشده، طبیعی است که این زخم همچنان برای خانواده تازه بماند.

این منبع کارگری با انتقاد از روند موجود گفت: انتظار خانواده و کارگران این بود که تا روشن شدن نتیجه، موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود، اما اکنون این احساس به وجود آمده که پرونده آخرین کارگر مفقودی معدن شازند، ناعادلانه به دست فراموشی سپرده شده است.

او تاکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان استانی و نهادهای مرتبط، بار دیگر موضوع جستجوی پیکر آیت رضایی را با جدیت در دستور کار قرار دهند تا این بلاتکلیفی طولانی برای خانواده او پایان یابد.

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