اعتراض ۱۰۰ کارگر بیکار شده رستوران و آشپزخانه پتروشیمی جم/ در انتظار بازگشت به کار هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۱۰۰ کارگر باقی مانده بخش رستوران و آشپزخانه پتروشیمی جم که پیش از این تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار مشغول کار بودند، در انتظار بازگشت به کار خود هستند. این کارگران روز گذشته سوم مرداد ماه، در مقابل ساختمان اداره کار عسلویه تجمع صنفی برگزار کردند.

یکی از این کارگران در خصوص دلایل این تجمع صنفی خود و سایر همکارانش به خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۲۰۰ کارگر پیمانکاری بخش رستوران و آشپزخانه پتروشیمی جم با سوابق بالای کاری هستیم که از ۱۶ فروردین ماه سال جاری، همزمان با خروج پیمانکار از پتروشیمی، به یکباره بیکار شدیم.

او گفت: وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که با اتمام قرارداد پیمانکار، شرکت مائده طبخ، انتظار داشتیم بعد از ۱۵ سال سابقه کار، مسئولان پتروشیمی مجددا ما کارگران بیکار شده را در آشپزخانه، رستوران‌ها و یا سایر شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی مشغول به کار کنند. که در نهایت حدود ۱۰۰ نفر از همکاران که غالبا بومی منطقه به حساب می‌آیند، به همراه تعدادی نیروی کار جدید در بخش آشپزخانه و رستوران با مدیریت کارفرمای اصلی شروع به کار کرده اند، اما کارفرما حاضر نیست مابقی کارگران قدیمی را به کار سابق‌شان برگرداند.

این کارگر بیکار شده آشپزخانه پتروشیمی جم، به نیابت از همکاران خود تصریح کرد: از سال‌ها قبل تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری به عنوان کارگر واحد آشپزخانه و رستوران مشغول به کار بوده و در مجموع روزانه برای حدود ۲هزار کارگر سه وعده غذا آماده می‌کردیم، اما از زمان خاتمه قرارداد پیمانکار، وضعیت شغلی مشخصی نداریم و به دلیل افزایش سن هنوز نتوانسته‌ایم شغل جدیدی پیدا کنیم.

به نقل از یکی دیگر از کارگران گفته می‌شود در حال حاضر مسئولان شرکت با این بهانه که کارگران پیمانکاری هیچ رابطه کاری با پتروشیمی جم ندارند و بومی منطقه نیستند، موضوع بازگشت به کار را پیگیری نمی‌کنند. این در حالی است که اکثر کارگران این مجموعه، از استان و شهرهای همجوار منطقه عسلویه آمده‌اند که فاصله چندانی با محل کار ندارد، اما از لحاظ جغرافیایی غیربومی به حساب می‌آیند.

این کارگران گفتند: در طول این مدت بارها به دفاتر مسئولان منطقه ویژه عسلویه مراجعه کرده‌ایم و در آخرین مراجعه که دیروز مقابل اداره کار صورت گرفت، مسئولان با دادن فرم‌های شکایت به هر یک از کارگران، وعده پیگیری دادند.

این کارگر تعدیلی آشپزخانه پتروشیمی جم در ادامه گفت: این شرایط باعث نگرانی و برهم خوردن آرامش ما شده است. ما بعد از سال‌ها کار در بدترین شرایط شغلی و معیشتی، هر کدام در انتظار بهبود وضعیت شغلی خود بودیم، اما به یکباره همه چیز برهم خورد. به همین دلیل از مسئولان شهرستانی و استانی درخواست داریم برای بازگشت به کار ما اقدام کنند.

او همچنین گفت: خواسته کارگران اخراجی بخش آشپزخانه و رستوران پتروشیمی جم با سوابق کاری مختلف، بازگشت به کار یا جابه جایی در واحدهای زیرمجموعه است.

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