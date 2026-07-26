به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شهرستان چهارباغ استان البرز از وقوع آتش سوزی در یک شرکت تولید آبمیوه واقع در خیابان آزادگان این شهرستان خبر دادند.

به گفته این منابع، به دنبال وقوع این حادثه، نیروهای آتش نشانی، اورژانس، انتظامی و دیگر دستگاه های خدمات رسان به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش، امدادرسانی به مصدومان و ایمن سازی محل را آغاز کردند.

براساس این گزارش، در جریان این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که ۵ نفر از آن ها به صورت سرپایی در محل درمان شدند و یک نفر نیز برای ادامه درمان به بیمارستان امام جعفر صادق شهرستان ساوجبلاغ منتقل شد.

منابع کارگری همچنین اعلام کردند با مهار کامل آتش، از گسترش حریق به بخش های دیگر جلوگیری شده است. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.