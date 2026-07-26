معارفه رئیس جدید صندوق بازنشستگان نفت

به گزارش ایلنا، آیین تکریم و معارفه رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز (شنبه، سوم مرداد) با حضور مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت، اعضای هیئت‌رئیسه و جمعی از مدیران این مجموعه در محل صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت برگزار شد.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت، در این آیین با اشاره به تأکیدهای وزیر نفت درباره مأموریت صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اظهار کرد: صیانت از منافع و منابع بازنشستگان صنعت نفت، اولویت نخست صندوق‌ها است و تصمیم‌ها و اقدامات باید در مسیر حفظ منافع بلندمدت ذی‌نفعان و تقویت توان ایفای تعهدات صندوق‌ها انجام شود.

جلال میرزایی تعامل با خانواده بزرگ بازنشستگان و همکاری با نهادهای تصمیم‌گیر را از الزامات پیشبرد مأموریت صندوق‌ها دانست و افزود: تصمیم‌های مدیریتی باید مبتنی بر صرفه و صلاح صندوق‌ها، ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و مدیریت ریسک باشد.

وی با تأکید بر اهمیت دارایی‌های صندوق‌ها به‌عنوان پشتوانه تعهدات آینده گفت: افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها، استقرار حکمرانی شرکتی، شفافیت، پاسخگویی و تقویت نظام نظارت بر شرکت‌های تابعه، از محورهای مورد توجه در اداره صندوق‌ها است.

میرزایی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه باید در خدمت تضمین پایداری منابع و ایفای تعهدات بلندمدت صندوق‌ها باشد؛ از این رو تصمیم‌های سرمایه‌گذاری باید با نگاه آینده‌نگر و مبتنی بر ارزیابی دقیق اتخاذ شود.

در ادامه این آیین، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، با اشاره به تأکیدهای وزیر نفت بر چابک‌سازی ساختارهای سرمایه‌گذاری و ارتقای فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، افزود: توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار، زمینه استمرار خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

سخاوت اسدی با اشاره به نقش هم‌زمان صندوق‌ها در ارائه خدمات به بازنشستگان و مدیریت منابع تصریح کرد: پرداخت مستمری، خدمات رفاهی و درمانی، در کنار مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، از ارکان اصلی مأموریت صندوق‌ها است.

وی تقویت نظام ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه را از اولویت‌های دوره جدید برشمرد و گفت: پایش شاخص‌های مالی و عملیاتی، ارتقای بهره‌وری و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها با هدف افزایش ارزش دارایی‌های صندوق‌ها دنبال خواهد شد.

در پایان این آیین و با حضور اعضای هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، از خدمات و تلاش‌های حسین حسین‌زاده، رئیس پیشین هیئت‌رئیسه صندوق‌ها، در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد.