در مشهد رخ داد؛
نجات جان کارگر نصاب کولر از داخل سقف کاذب
یک کارگر نصاب کولر حین انجام کار در داخل سقف کاذب یک ساختمان در مشهد، بر اثر برق گرفتگی دچار حادثه شد که با حضور به موقع نیروهای امدادی، نجات یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس گزارشهای اولیه، این کارگر هنگام نصب و یا بررسی سیستم کولر در فضای محدود سقف کاذب، به دلیل تماس با جریان برق گرفتار حادثه شد. پس از اطلاع رسانی، نیروهای امداد و آتش نشانی در محل حاضر شدند و با انجام عملیات ایمنسازی و دسترسی به محل حادثه، کارگر آسیب دیده را از داخل سقف کاذب خارج کردند.
گفته میشود مصدوم پس از دریافت کمکهای اولیه، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شده است. از میزان دقیق آسیب دیدگی و وضعیت عمومی او تا این لحظه گزارشی منتشر نشده است.
این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت اصول ایمنی، قطع کامل جریان برق پیش از آغاز عملیات فنی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در زمان انجام کارهای تاسیساتی و ساختمانی را یادآوری میکند.