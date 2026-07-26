به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر شتاب تحولات فناوری و دگرگونی بازار کار، از ضرورت عبور از مفهوم «امنیت شغلی» به «امنیت مهارتی» سخن گفت و از رونمایی سامانه جامع، رایگان و هوشمند «مشاوره شغلی و اتصال مستقیم به بازار کار» خبر داد؛ سامانه‌ای که با هدف هدایت هدفمند مهارت‌آموزان، معرفی مسیر آموزش و تسهیل ارتباط با فرصت‌های شغلی طراحی شده است.

غلامحسین محمدی در حاشیه هفته ملی مهارت و کارآفرینی و در برنامه «صف اول»، به تشریح آخرین تحولات زیست‌بوم مهارت‌آموزی کشور، چالش‌های بازار کار و برنامه‌های تحولی سازمان برای تقویت پیوند میان آموزش‌های مهارتی و اشتغال پرداخت.

تغییر رویکرد از «امنیت شغلی» به «امنیت مهارتی»

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به ورود جهان به عصر «یادگیری مادام‌العمر» گفت: دیگر نمی‌توان با تکیه بر یک مهارت ثابت، آینده شغلی را تضمین‌شده دانست. امروز مفهومی فراتر از امنیت شغلی شکل گرفته که همان «امنیت مهارتی» است؛ به این معنا که افراد باید به‌طور مستمر توانمندی‌های خود را متناسب با تحولات فناوری و نیاز بازار به‌روز کنند.

وی با اشاره به روندهای جهانی بازار کار افزود: برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰، بخش قابل‌توجهی از مشاغل در معرض تغییر یا حذف قرار می‌گیرند و افرادی که نتوانند مهارت‌های خود را با این تحولات منطبق کنند، از چرخه اشتغال عقب خواهند ماند. از این‌رو، مأموریت نهادهای مهارتی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های یادگیری مستمر و ارتقای پیوسته شایستگی‌های نیروی انسانی است.

حرکت به‌سوی آموزش‌های تقاضامحور با مشارکت بخش خصوصی

معاون وزیر کار یکی از مهم‌ترین تحولات سازمان در سال‌های اخیر را حرکت به‌سوی حکمرانی مشارکتی در آموزش‌های مهارتی عنوان کرد و گفت: آموزش مهارتی، آموزشی پرهزینه و در عین حال راهبردی است و بدون حضور مؤثر بازار، کارفرمایان و بخش خصوصی نمی‌تواند به نقطه اثربخشی مطلوب برسد.

وی ادامه داد: سیاست سازمان، خروج از الگوی «عرضه‌محور» و حرکت به‌سوی «تقاضامحوری» است؛ به این معنا که طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی باید مبتنی بر نیاز واقعی بنگاه‌ها، مشاغل و کارفرمایان باشد تا آموزش‌ها با کیفیت بالاتر و اثربخشی بیشتر به اشتغال منجر شوند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اجرای طرح «ایران ماهر» و ظرفیت مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی افزود: در دو سال گذشته، ۵۰ مرکز بزرگ آموزشی در کشور با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های صنعتی بازآفرینی شده‌اند. در این الگو، بخش عمده‌ای از مدیریت، تعریف دوره‌ها و توسعه زیرساخت‌ها با حضور مستقیم صاحبان کسب‌وکار و نمایندگان بخش خصوصی انجام می‌شود.

رونمایی از سامانه جامع مشاوره شغلی و اتصال مستقیم به بازار کار

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سامانه جامع «مشاوره شغلی و اتصال مستقیم به بازار کار» خبر داد و گفت: این سامانه از امروز از طریق درگاه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی افزود: در فاز نخست، این سامانه برای حدود ۱۰۰ شغل پرکاربرد طراحی شده و افراد می‌توانند به‌صورت کاملاً رایگان، اطلاعات دقیقی درباره مسیر ورود به یک شغل، مراکز ارائه‌دهنده آموزش در بخش‌های دولتی و خصوصی، مدت زمان دوره‌ها و حتی برآوردی از سطح درآمد آن شغل دریافت کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تصریح کرد: در مراحل بعدی توسعه این سامانه، زنجیره اتصال مهارت‌آموز به کارفرما تکمیل می‌شود و فرصت‌های شغلی و نیازهای واقعی کسب‌وکارها نیز به‌صورت مستقیم در سامانه بارگذاری خواهد شد تا فرآیند هدایت، آموزش و اشتغال با انسجام بیشتری دنبال شود.

اشتغال‌پذیری مهارت‌آموزان و چالش ناترازی دستمزد

محمدی درباره وضعیت جذب مهارت‌آموختگان در بازار کار گفت: میانگین نرخ اشتغال‌پذیری مهارت‌آموزان در کشور حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است؛ هرچند این نرخ در برخی استان‌های صنعتی به ۸۰ درصد می‌رسد و در برخی مناطق نیز تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه بازار کار پدیده‌ای چندبعدی است، افزود: اشتغال تنها به مهارت وابسته نیست و یکی از مسائل مهم در این زمینه، ناترازی حقوق و دستمزد است؛ موضوعی که گاه موجب می‌شود نیروی ماهر، فعالیت در بازار غیررسمی را به اشتغال رسمی ترجیح دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: برای کاهش این شکاف، باید مهارت‌آموز از ابتدا در کنار نهادهای کارفرمایی قرار گیرد و این موضوع از طریق توسعه کنسرسیوم‌های مهارتی و هدایت هدفمند کارآموزان در حال پیگیری است.

تأکید بر ترویج کارآفرینی و شغل‌آفرینی

محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کارآفرینی در کشور گفت: سیاست سازمان صرفاً تربیت نیرو برای استخدام نیست، بلکه هدف این است که مهارت‌آموزان با اتکا به دانش فنی و مهارت‌های تخصصی خود بتوانند کسب‌وکار ایجاد کنند، ارزش‌آفرین باشند و برای دیگران نیز فرصت شغلی فراهم سازند.

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