واریز ۱۰ میلیون تومان رفاهیات به حساب این گروه از بازنشستگان کشوری

به گزارش ایلنا، رئیس کانون بازنشستگان استانداری البرز به نمایندگی از کانون‌های بازنشستگی استانداری‌های سراسر کشور از اولین واریزی رفاهیات بازنشستگان وزارت کشور خبر داد.

محمد کردی در گفتگو با شبکه خبری بازنشستگان افزود: با توجه به ملی شدن اعتبارات استانداری‌های کشور نخستین مرحله رفاهیات بازنشستگان پرداخت شد.

وی گفت: دیروز مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده بازنشستگان وزارت کشور در بانک سپه واریز شد.

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