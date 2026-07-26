بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از نوبت‌بندی براساس حروف الفبا که برای پرداخت مستمری بازنشستگان در تامین اجتماعی کاربرد دارد، انتقاد کردند.

به گفته آن‌ها، در زمانی که سیستم‌ها و سامانه‌ها بر روندهای اجرایی حکومت می‌کنند و بانکداری الکترونیک رواج دارد، نوبت‌بندی، کاملاً ناعادلانه است.

این بازنشسته‌ها می‌گویند: دولت یارانه چند ده میلیون نفر را در یک نوبت و در یک روز می‌پردازد، چرا تامین اجتماعی پرداخت حقوق‌ها را براساس حروف الفبا در طول سه یا چهار روز پرداخت می‌کند؛ چرا حروف آخر الفبا باید چندین روز چشم‌شان به گوشی باشد که کی پیامک واریز می‌آید؟!

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