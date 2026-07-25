به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، گزارش‌هایی مبنی بر بیکاری این گروه از کارگران در فضای مجازی منتشر شده بود که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. این نیروها از تاریخ یکم تیر ماه سال جاری در حالی با حکم تعدیل مواجه شده بودند که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، از جمله گرمای ۵۵ درجه و رطوبت ۹۰ درصد، مسئولیت سنگین پاکسازی و لایروبی کانال‌های فاضلاب شهری را بر عهده داشتند.

کارگران پیمانکاری لایروبی آبفا با اشاره به دشواری‌های کار خود اظهار داشتند: در شرایطی که انتظار می‌رفت با توجه به حجم بالای کار و فعالیت در وضعیت طاقت‌فرسا، امنیت شغلی و معیشتی ما تقویت شود، کارفرما در کمال ناباوری اقدام به تعدیل نیروها کرد.

این کارگران با توصیف شرایط کاری خود در «شرایط جنگی» و بسیار سخت، تاکید کردند که با وجود تمام سختی‌ها برای جلوگیری از بروز مشکلات شهری تلاش کرده‌اند و بیکاری ناگهانی، فشار روانی و معیشتی زیادی به خانواده‌های آنان وارد کرده است.

اکنون با دستور صریح مقام عالی دولت در استان خوزستان، این کارگران در انتظار اجرای فوری ابلاغیه بازگشت به کار و از سرگیری فعالیت خود هستند.

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