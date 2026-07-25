توضیحاتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیامک وام ۶۰ میلیون تومانی

به گزارش ایلنا، «بازنشسته محترم، آقای/خانم ، درخواست بهره مندی از تسهیلات مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای شما با موفقیت ثبت گردید.با توجه به انجام سیستمی ثبت درخواست و واریز وجه، نیازی به مراجعه به هیچ مرجعی جهت پیگیری نمی‌باشد». بازنشستگان کارگری که این پیامک را دریافت می‌کنند، باید بدانند یکی از الزامات واریز وام، دارا بودن حداقل مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در حساب است.

بازنشستگانی که این پیامک را گرفته‌اید، باید حتما۳۰۰ هزار تومان در حساب حقوق مستمری ماهیانه بانک رفاه کارگران تا زمان واریزی وام جهت باطل‌ کردن تمبر و بیمه وام از لحظه دریافت پیامک واریز و نگهداری کنند و به هیچ وجه جواب پیامک بانک رفاه را ندهیند چنانچه جواب بدهید به منزله انصراف از دریافت وام است

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