بیمه دی: مسئولیت کسر مبالغ از حقوق بازنشستگان کشوری با صندوق بازنشستگی است
پس از انتشار خبر کسر مبالغی از حقوق بازنشستگان کشوری به دلیل بیمه تکمیلی، بیمه دی در این رابطه توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی بیمه دی اعلام کرد: «در پی انتشار برخی مطالب مبهم بابت کسر از حقوق بازنشستگان کشوری جهت تنویر افکار جامعه محترم، بزرگ و فرهیخته بازنشستگان کشوری به استحضار میرساند؛ مسئولیت کسر مبالغی برای ارائه خدمات بیمهای یا ثبت نام، تایید و ارسال لیست طرحهای مختلف مشخص شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صرفا با آن صندوق بوده و شرکت بیمه دی در آن دخالتی ندارد و صرفا بر اساس لیست تایید شده و خدمات خواسته شده آن صندوق اقدام میکند.
لذا از همه بازنشستگان کشوری درخواست میشود هر گونه ابهام در فیش حقوقی، انصراف یا تقاضای طرحهای بیمهای، مغایرت در کسورات و هر آنچه در این موضوعات رخ داده است را صرفا از صندوق بازنشستگی کشوری با شماره تماس ۰۲۱۲۵۰۰ دنبال کنند تا ابهامات و مشکلات ناشی از این موضوعات را از مسیر درست (صندوق بازنشستگی کشوری) دنبال کنند و از تماس با مرکز ارتباط بیمه دی در این خصوص خودداری فرموده، تا امکان پاسخگویی به هنگام در موضوعات درمانی و سلامت شما جامعه معزز و فرهیخته بازنشسته برای خادمین شما در بیمه دی فراهم باشد.»