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بیمه دی: مسئولیت کسر مبالغ از حقوق بازنشستگان کشوری با صندوق بازنشستگی است

بیمه دی: مسئولیت کسر مبالغ از حقوق بازنشستگان کشوری با صندوق بازنشستگی است
کد خبر : 1818253
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پس از انتشار خبر کسر مبالغی از حقوق بازنشستگان کشوری به دلیل بیمه تکمیلی، بیمه دی در این رابطه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا،  روابط عمومی بیمه دی اعلام کرد: «در پی انتشار برخی مطالب مبهم بابت کسر از حقوق بازنشستگان کشوری جهت تنویر افکار جامعه محترم، بزرگ و فرهیخته بازنشستگان کشوری به استحضار می‌رساند؛ مسئولیت کسر مبالغی برای ارائه خدمات بیمه‌ای یا ثبت نام، تایید و ارسال لیست طرح‌های مختلف مشخص شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صرفا با آن صندوق بوده و شرکت بیمه دی در آن دخالتی ندارد و صرفا بر اساس لیست تایید شده و خدمات خواسته شده آن صندوق اقدام می‌کند.

لذا از همه بازنشستگان کشوری درخواست می‌شود هر گونه ابهام در فیش حقوقی، انصراف یا تقاضای طرح‌های بیمه‌ای، مغایرت در کسورات و هر آنچه در این موضوعات رخ داده است را صرفا از صندوق بازنشستگی کشوری با شماره تماس ۰۲۱۲۵۰۰ دنبال کنند تا ابهامات و مشکلات ناشی از این موضوعات را از مسیر درست (صندوق بازنشستگی کشوری) دنبال کنند و از تماس با مرکز ارتباط بیمه دی در این خصوص خودداری فرموده، تا امکان پاسخگویی به هنگام در موضوعات درمانی و سلامت شما جامعه معزز و فرهیخته بازنشسته برای خادمین شما در بیمه دی فراهم باشد.»

 

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