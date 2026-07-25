بیمه دی: مسئولیت کسر مبالغ از حقوق بازنشستگان کشوری با صندوق بازنشستگی است

به گزارش ایلنا، روابط عمومی بیمه دی اعلام کرد: «در پی انتشار برخی مطالب مبهم بابت کسر از حقوق بازنشستگان کشوری جهت تنویر افکار جامعه محترم، بزرگ و فرهیخته بازنشستگان کشوری به استحضار می‌رساند؛ مسئولیت کسر مبالغی برای ارائه خدمات بیمه‌ای یا ثبت نام، تایید و ارسال لیست طرح‌های مختلف مشخص شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صرفا با آن صندوق بوده و شرکت بیمه دی در آن دخالتی ندارد و صرفا بر اساس لیست تایید شده و خدمات خواسته شده آن صندوق اقدام می‌کند.

لذا از همه بازنشستگان کشوری درخواست می‌شود هر گونه ابهام در فیش حقوقی، انصراف یا تقاضای طرح‌های بیمه‌ای، مغایرت در کسورات و هر آنچه در این موضوعات رخ داده است را صرفا از صندوق بازنشستگی کشوری با شماره تماس ۰۲۱۲۵۰۰ دنبال کنند تا ابهامات و مشکلات ناشی از این موضوعات را از مسیر درست (صندوق بازنشستگی کشوری) دنبال کنند و از تماس با مرکز ارتباط بیمه دی در این خصوص خودداری فرموده، تا امکان پاسخگویی به هنگام در موضوعات درمانی و سلامت شما جامعه معزز و فرهیخته بازنشسته برای خادمین شما در بیمه دی فراهم باشد.»

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