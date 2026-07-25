تداوم اعتراض کارگران ریختهگری ماشینسازی تبریز/ سفرههای کارگران خالی است
اعتراض جمعی کارگران «ریختهگری ماشینسازی تبریز» که از چند روز پیش در واکنش به پرداخت نشدن مطالبات مزدی آغاز شده بود، امروز نیز در محوطه داخلی شرکت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در این واحد صنعتی علت استمرار این دوره از تجمعات خود را عدم امنیت شغلی و بیتوجهی مدیریت کارخانه به پرداخت حقوقهای معوقه اعلام کردند. به گفته آنان، حدود ۳۵۰ کارگر این مجموعه دستمزد ماههای خرداد و تیر سال جاری را دریافت نکردهاند و مدیریت کارخانه همچنان کمبود منابع مالی را بهانه تاخیر در پرداخت حقوق کارگران قرار میدهد.
منابع کارگری در ریختهگری ماشینسازی تبریز اشاره کردند که با وجود برگزاری جلسهای میان مسئولان استانی و کارفرما در روزهای گذشته و وعده پرداخت بخشی از بدهیها، هنوز هیچ مبلغی به حساب کارگران واریز نشده است.
نیروهای این مجموعه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و خالی شدن سفرههای کارگران تاکید کردند که برقراری اعتراض، آخرین راهکار آنها برای جلب توجه مسئولان ارشد به وضعیت بحرانی معیشت است.