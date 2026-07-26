به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه گلوبال یونیون، کره جنوبی کماکان شاهد اعتراضات و التهابات صنفی و اقتصادی پس از وقوع جنگ در خلیج فارس است.

اتحادیه کارگران بخش خدمات کره جنوبی (KFWU) در مجموعه شرکت شینهان کارت، اعتراضات گسترده‌ای را به رواج ماموریت‌های دورکاری پرسنل این مجموعه برگزار کردند. آنان از این موضوع نگران هستند که دورکار کردن نیروها طبق شایعات، مقدمه‌ای برای اخراج و تعدیل نیرو در این شرکت بحران زده باشد.

طبق گزارش رسانه‌ها، جمعه گذشته یک تجمع اعتراضی در خارج از دفتر مرکزی گروه اقتصادی شینهان، برگزار شده است. طبق گزارش‌ها، این شرکت اعلام کرده که افزایش ماموریت‌های دورکاری پس از ادغام فعالیت‌های شرکت از ۳۰ به ۲۰ شعبه در سراسر کره اجتناب‌ناپذیر بوده است.

در مقابل، اتحادیه کارگران و کارمندان بخش خدمات کره ادعا می‌کند که شرکت خدمات مالی شینهان از افزایش شاغلان دورکار خود به عنوان نوعی تغییر ساختار غیرمستقیم و به عنوان وسیله‌ای برای فشار بر کارمندان برای استعفا استفاده کرده است، در حالی که الزامات مشاوره در توافق جمعی را نادیده می‌گیرد.

پارک وون-هاک، رئیس بخش کارکنان شینهان در اتحادیه KFWU، گفت که از زمان روی کار آمدن مدیر عامل جدید یعنی چانگ-هون، ، این شرکت سه دور بی‌سابقه از برنامه‌های بازنشسته‌سازی اجباری نیروها را اجرا کرده است که منجر به خروج ۳۰۰ نفر از کارکنان به صورت کاملاً ناخواسته از شرکت شده است.

وی افزود: «اگر اکنون این روند را متوقف نکنیم، شرکت می‌تواند شش ماه دیگر دور شدیدتری از اقدامات اجباری پرسنلی را اعمال کند.»

شین جی-هئون، رئیس بخش مالی شرکت می‌گوید: به بهانه نوسازی بافت پرسنل و بهره‌وری بیشتر، این شرکت بزرگ ۵۰۰ کارمند، یعنی ۲۰ درصد از نیروی کار خود را تعدیل نیرو کرده و ۱۲۰ نفر از آن‌ها را به مکان‌هایی دور از خانه و خانواده‌هایشان منتقل کرده است.

در این تجمع قطعنامه‌ای قرائت شد که در آن شرکت را به دلیل اجرای یک‌جانبه انتقال‌های از راه دور در مقیاس بزرگ و نادیده گرفتن رویه‌های مشورتی مندرج در توافق‌نامه جمعی محکوم می‌کند.

کارگران در این قطعنامه قطعنامه از شرکت شینهان خواستند:

-بلافاصله به شیوه‌های مدیریتی خودسرانه که کارگران را نادیده می‌گیرد پایان داده و کاملاً از توافق‌نامه جمعی موجود پیروی شود؛

-بلافاصله دورکارسازی و انتقال نیرو به مسیرهای راه دور را که برای مجبور کردن کارمندان به استعفا طراحی شده، لغو شود؛

-شرکت سوءاستفاده از اختیارات مدیریت را به عنوان ابزاری برای تجدید ساختار متوقف کند و مقامات مسئول را پاسخگو نگه دارد.

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