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معاون وزیر کار در بوشهر:

با تعجیل ۴ ماهه ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به استان‌ها ابلاغ شد

با تعجیل ۴ ماهه ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به استان‌ها ابلاغ شد
کد خبر : 1817887
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معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استان بوشهر در حوزه‌های صنعتی و زیرساختی الگوی موفقی از انسجام مدیریتی را ارائه کرده است، از ابلاغ پرداخت بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید مالک حسینی در جریان سفر به بوشهر و بازدید از ظرفیت‌های صنعتی این استان که با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام شد، اظهار کرد: انسجام ایجاد شده میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در بوشهر برای تداوم مسیر توسعه، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های متعددی مواجه است، بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است. 

وی با اشاره به مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنایع بوشهر افزود: این استان در مدیریت تقاضای برق برای بخش صنعت، کارنامه‌ای موفق دارد. این رویکرد نشان‌دهنده آن است که با وجود تمامی مضایق، می‌توان با تدبیر و مدیریت هوشمندانه، پایداری تولید را حفظ کرد؛ چراکه طبق تأکیدات رئیس‌جمهور، اولویت ما حفظ چرخ تولید و جلوگیری از توقف فعالیت‌های صنعتی است. 

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ابلاغ منابع تسهیلات خرد اشتغال اشاره کرد و گفت: هفته گذشته ابلاغ ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به استان‌ها انجام شد که نسبت به سال قبل، چهار ماه تعجیل در ابلاغ را شاهد هستیم. این سرعت‌عمل، فرصتی مغتنم برای حمایت سریع از کسب‌وکارهای خرد و کوچک و جذب حداکثری منابع است. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم استان بوشهر از این منابع با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این رقم، ابلاغ ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ملی نیز در دستور کار قرار دارد که مراحل پیگیری آن انجام شده و به‌زودی اجرایی خواهد شد. 

وی با اشاره به رویکرد حمایتی این معاونت از استان‌های تحت تأثیر شرایط جنگ اقتصادی، تصریح کرد: در ارزیابی‌های ملی، سهم ویژه‌ای برای استان‌هایی که بیشترین ریزش نیروی کار ناشی از شرایط جنگی را تجربه کرده‌اند، در نظر گرفته شده است. در همین راستا، تلاش می‌کنیم تا با جذب سهم ملی علاوه بر سهم استانی، اثرات ناشی از این شرایط بر اشتغال استان بوشهر به حداقل برسد. 

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، از زمان آغاز ابلاغ بخش اول منابع تسهیلاتی در سطح ملی بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای ۴۳ هزار پرونده کارسازی شده است که این حجم از جذب، نویدبخش رکوردی متفاوت و درخشان برای کسب‌وکارهای خرد در سال جاری خواهد بود.

 

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