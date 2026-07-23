کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در تماس با ایلنا:
«طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» را شفافسازی کنید/ پیمانکاران نمیروند؟!
کارگران نفت و گاز در ارتباط با تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، سوالاتی مطرح کردند.
جمعی از کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تصویب «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» که روز گذشته در هیات دولت مصوب شده، اعلام کردند: ظاهراً این طرح با هدف اصلاح سازوکار پرداخت به تصویب رسیده اما خبری از حذف پیمانکاران نیست!
آنها با بیان اینکه «به نظر میرسد قرار نیست شرکتهای پیمانکاری حذف شوند و فقط نظام پرداخت اصلاح میشود» افزودند: متاسفانه بعد از بیش از ۷ سال انتظار برای ساماندهی و حذف پیمانکاران، یک طرح نصفه نیمه و ابتر را به تصویب رساندند.
این کارگران با اشاره به وعده صریح رئیس جمهور در روز کارگر امسال (یازدهم اردیبهشت) مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری گفتند: اصلاح پرداخت به جای حذف سیستم واسطهگری و دلّالی نیروی انسانی آنهم بعد از سالها انتظار، اصلاً عادلانه نیست.
به گفته کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، رئیس جمهور صراحتاً قول داد همه نیروهای شرکتی «قرارداد مستقیم» میشوند ولی حالا ماجرا را به اصلاح سازوکار پرداخت تنزل دادند.
کارگران شرکتی خواستار شفافسازی طرح مصوب و ارائه توضیحات دقیق از سوی دولت شدند.