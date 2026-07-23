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کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در تماس با ایلنا:

«طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» را شفاف‌سازی کنید/ پیمانکاران نمی‌روند؟!

«طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» را شفاف‌سازی کنید/ پیمانکاران نمی‌روند؟!
کد خبر : 1817375
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کارگران نفت و گاز در ارتباط با تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، سوالاتی مطرح کردند.

جمعی از کارگران ارکان ثالث نفت و گاز در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تصویب «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» که روز گذشته در هیات دولت مصوب شده، اعلام کردند: ظاهراً این طرح با هدف اصلاح سازوکار پرداخت به تصویب رسیده اما خبری از حذف پیمانکاران نیست! 

آن‌ها با بیان اینکه «به نظر می‌رسد قرار نیست شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند و فقط نظام پرداخت اصلاح می‌شود» افزودند: متاسفانه بعد از بیش از ۷ سال انتظار برای ساماندهی و حذف پیمانکاران، یک طرح نصفه نیمه و ابتر را به تصویب رساندند. 

این کارگران با اشاره به وعده صریح رئیس جمهور در روز کارگر امسال (یازدهم اردیبهشت) مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری گفتند: اصلاح پرداخت به جای حذف سیستم واسطه‌گری و دلّالی نیروی انسانی آنهم بعد از سال‌ها انتظار، اصلاً عادلانه نیست. 

به گفته کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، رئیس جمهور صراحتاً قول داد همه نیروهای شرکتی «قرارداد مستقیم» می‌شوند ولی حالا ماجرا را به اصلاح سازوکار پرداخت تنزل دادند. 

کارگران شرکتی خواستار شفاف‌سازی طرح مصوب و ارائه توضیحات دقیق از سوی دولت شدند.

 

 

 

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