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در تماس با ایلنا مطرح شد؛

پرداخت حقوق کارگران «شهرداری صحنه» عقب افتاد/ نگرانی از اخراج در پی پیگیری مطالبات

پرداخت حقوق کارگران «شهرداری صحنه» عقب افتاد/ نگرانی از اخراج در پی پیگیری مطالبات
کد خبر : 1817025
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کارگران مجموعه شهرداری صحنه در استان کرمانشاه، از تعویق سه ماهه پرداخت حقوق و مزایای خود خبر می‌دهند.

این کارگران در گفتگو با ایلنا اعلام کردند که مطالبات مزدی آن‌ها طی سه ماه گذشته پرداخت نشده است و تداوم این وضعیت، مشکلات معیشتی متعددی را برای خانواده‌های آنان به وجود آورده است.

به گفته این کارگران، در شرایطی که فشارهای اقتصادی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است، در پیگیری برای دریافت معوقات با تهدید به اخراج از سوی کارفرما مواجه شده‌اند.

کارگران همچنین نسبت به نحوه تخصیص بودجه و درآمدهای شهرداری منتقدند و می‌گویند: اولویت‌بندی‌های مالی در مجموعه به گونه‌ای است که کارگران در انتهای زنجیره دریافت قرار دارند و بهانه‌هایی همچون «شرایط ویژه» مانع از پرداخت حقوق قانونی آن‌ها شده است.

نیروهای شهرداری صحنه با اشاره به اینکه عدم پرداخت به موقع دستمزد، امنیت روانی و شغلی آنان را تحت‌الشعاع قرار داده است، از شهردار و اعضای شورای شهر درخواست کردند با ورود فوری به این موضوع، نسبت به تسویه حساب معوقات مزدی و بازگشت ثبات معیشتی به زندگی کارگران اقدام کنند.

 

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