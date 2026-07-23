اعتراض به اخراج یک رهبر کارگری پس از افشاگری

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه خبری آسیا، کارگران عضو کنگره هند در اعتراض به برکناری اجباری راهول گاندی، رهبر مخالف در کنگره کارگران هند، با دستور غیرمستقیم نخست وزیر «ناندرا مودی»، در دهلی نو تظاهرات و تحصن کردند.

کارگران عضو کنگره هند روز چهارشنبه در نزدیکی محل اقامت نخست‌وزیر تحصن کرده و آدمک‌های نارندرا مودی را آتش زدند.

کارگران کنگره هند خواستار استعفای مقاماتی شدند که در دستور برکناری این رهبر کارگری نقش داشته و در واکنش به افشاگری راهول گاندی، او را اخراج کردند.

اخراج راهول گاندی به دلیل نشت اوراق مربوط به حوزه اشتغال و NEET (آمارهای مربوط به جمعیت غیر شاغل و غیرفعال در میان زنان و دختران جوانی که نه آموزش می‌بینند و نه کار می‌کنند) و افشای آن‌ها توسط او بوده است.

پلیس از معترضان خواست تا از محل پراکنده شوند، با این حال، رهبران کنگره کارگران هند از جمله گهلوت و دوتاسرا از متفرق شدن خودداری کردند، در نتیجه پلیس آن‌ها را به یک ایستگاه پلیس در همان نزدیکی منتقل و بازداشت کرد.

گهلوت در سخنرانی خود در نزدیکی محل اقامت نخست وزیر هند اعلام کرده بود: «دولت نتوانسته است به مسئله‌ای که توسط راهول گاندی مطرح شده، پاسخ مناسبی بدهد. اوضاع در کشور نگران‌کننده است، به هر حال بحث آمارهای منتشر شده واقعی که تا دیروز منتشر نمی‌شدند، مربوط به آینده و شغل جوانان است.»

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